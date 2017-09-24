الكهرباء:الأخطاء في قراءة العدادات في المعدلات الطبيعية..وهذا شرط إعادة قيمة الفواتير للمستهلكين

أكد رئيس القطاع الغربي للشركة السعودية للكهرباء المهندس عبدالمعين الشيخ أن الشركة تجري تسوية لتحصيل مبالغ الفواتير أو إعادة القيمة لأصحابها في حال التأكد من وجود خطأ في قراءة عدادات الكهرباء بعد المراجعة.

وأبان “الشيخ” أن الأخطاء التي ذكرها المواطنين في قراءة عدادات الكهرباء لا تتجاوز المعدلات الطبيعية، وأن الحالات المرصودة فردية ولا ترقى إلى مستوى الظاهرة,مشيراً إلى توجد أنظمة آلية ضخمة جدا تراقب الرصد وتسجل إحداثيات المنازل التي تمت قراءة العدادات الخاصة بها، والتأكد من قبل نظام خاص، وفي حال عدم وجود توافق فإن النظام يرفض القراءة مباشرة.

وأضاف الشيخ: «ما أشار إليه البعض بوجود أخطاء جاء متزامنا مع فصل الصيف، الذي تتزايد فيه الأحمال وتكثر خلاله الملاحظات وهذا طبيعي، رغم أننا نراجع القراءات فضلا عن أنه لا يوجد أي عمل دون ملاحظات».