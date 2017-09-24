موهوبين الطائف يحتفلون بيوم الوطن ٨٧

احتفلت إدارة ومركز الموهوبين بالطائف اليوم الإثنين باليوم الوطني السابع والثمانين لتوحيد المملكةالعربية السعودية

بدأ الاحتفال الساعة السابعة صباحا في فناء مبنى الإدارة عبر وضع جدارية تم التعبير من خلالها عن مشاعر منسوبي وزوار إدارة ومركز الموهوبين تجاه وطن العز والرخاء .

وقد زينت ساحات المبنى بأعلام المملكة وشعارات وبلونات تحمل عبارات تعزز الانتماء لهذا الوطن العظيم.

وبعد تدوين الكلمات توجه الجميع إلى داخل المسرح المرئي لاستكمال فقرات الحفل، والتي خصصت للحديث عن الوطن وعن منجزاته تخللتها بعض الكلمات من مدير إدارة الموهوبين الأستاذ بندر الحارثي ذكر فيها ” يطل علينا في كل عام ذكرى اليوم الوطني للمملكة لتعيد إلى الأذهان هذا الحدث التاريخي الهام ويظل الأول من الميزان من ١٣٥١هـ يوماُ محفوراُ في ذاكرة التاريخ منقوشاُ في فكر ووجدان المواطن السعودي كيف لا وهو اليوم الذي وحد فيه جلالة الملك عبد العزيز بن عبدالرحمن طيب الله ثراه شتات هذا الكيان العظيم وأحال الفرقة والتناحر إلى وحدة وانصهار وتكامل ”

ثم كلمة من مدير مركز الموهوبين الأستاذ تركي الربيعي اكد فيها ” هذه الأيام تعيش بلادنا أجواء هذه الذكرى العطرة (ذكرى اليوم الوطني) وهي مناسبة خالدة ووقفة عظيمة تعي فيها الأجيال قصة أمانة قياده…. ووفاء شعب ونستلهم منها القصص البطولية التي سطرها مؤسس هذه البلاد الملك عبد العزيز “رحمه الله” الذي استطاع بفضل الله وبما يتمتع به من حكمة وحنكة أن يغير مجرى التاريخ وقاد بلاده وشعبه إلى الوحدة والتطور والازدهار متمسكاُ بعقيدته ثابتاً على دينه”

وأقيمت مسابقة ثقافية وكانت الأسئلة تدور حول الوطن ومنجزاته، سلمت بعدها الجوائز للطلاب الفائزين .

وعرض على الطلاب مقطع يتحدث عن أبرز معالم المملكة وأهميتها للعالم الإسلامي وللإقتصاد العالمي .

وفي ختام المحفل شكر مدير إدارة الموهوبين ومدير مركزالموهوبين القائمين على إنجاح هذا الحفل بقيادة الأستاذ عبدالهادي الشهري والأستاذ جمعان الزهراني والأستاذ بندر الصخيري والأستاذ سالم المطيري والأستاذ سالم الذويبي وطلاب مدرسة المعالي الإبتدائية المشاركين في المحفل ، ولجميع المشاركين