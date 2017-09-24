إيران تغلق مجالها الجوي أمام إقليم كردستان وقوات إيرانية تقصف الاقليم

أغلق إيران يوم أمس وقبل يوم من استفتاء انفصال إقليم كردستان عن جمهورية العراق، مجالها الجوي أمام جميع الرحلات من كردستان وأوقفت كل الرحلات من وإلى الإقليم، بناءً على طلب الحكومة العراقية المركزية في بغداد حسب التصريحات الإيرانية.

وقال المتحدث باسم المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران، “كيوان خسروي”: “تلبية لطلب من الحكومة العراقية المركزية، فإنه تم إيقاف جميع الرحلات الجوية الايرانية باتجاه مطاري “السليمانية وأربيل”، وكذلك رحلات الطيران العابرة للأجواء الايرانية انطلاقاً من إقليم كردستان،” حسبما نقلت وكالة أنباء “فارس” الإيرانية.

وأعلن سياسيون عراقيون وشهود عيان أن المدفعية الإيرانية نفذت، صباح أمس الأحد، عمليات قصف مدفعي كثيف على مناطق الغابات الحدودية التابعة لإقليم كردستان العراق.

ويُذكر أنه من المقرر إجراء استفتاء انفصال إقليم كردستان عن العراق الاثنين المقبل، بعد موافقة نواب برلمان كردستان، وسط معارضة الحكومة المركزية في بغداد وكذلك إيران وتركيا.