 برنامج لقياس رضا المستفيد بتعليم عسير | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 5 محرّم 1439 هجريا, الموافق 25 سبتمبر 2017 ميلاديا

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برنامج لقياس رضا المستفيد بتعليم عسير

برنامج لقياس رضا المستفيد بتعليم عسير
المناطق_عسير

تنفذ إدارة الجودة الشاملة بتعليم عسير ، وضمن خطتها التشغيلية لهذا العام ، مشروع قياس رضا المستفيد من الخدمات المقدمة .

 وأوضح مدير إدارة الجودة الشاملة الأستاذ أحمد معافا

​، أن المرحلة الأولى من المشروع تستهدف المستفيدين من خدمات إدارتي شؤون المعلمين ، والاختبارات ( بنين – بنات ) ، حيث يقوم فريق قياس الرضا من المشرفين والمشرفات حاليا بتطبيق استبانة القياس والتي تم بناؤها وفق المعايير العلمية  الخمسة لقياس مستوى الخدمة ، مشيرا معافا ، إلى أنه ووفق خطة العمل سوف يتم جمع الاستبانات ، وتحليلها ، وحصر فرص التحسين ومن ثم بناء خطط التطوير  واعتمادها ، وتنفيذها وصولا لتحقيق احتياجات وتوقعات المستفيدين

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