برنامج لقياس رضا المستفيد بتعليم عسير

تنفذ إدارة الجودة الشاملة بتعليم عسير ، وضمن خطتها التشغيلية لهذا العام ، مشروع قياس رضا المستفيد من الخدمات المقدمة .

وأوضح مدير إدارة الجودة الشاملة الأستاذ أحمد معافا

​، أن المرحلة الأولى من المشروع تستهدف المستفيدين من خدمات إدارتي شؤون المعلمين ، والاختبارات ( بنين – بنات ) ، حيث يقوم فريق قياس الرضا من المشرفين والمشرفات حاليا بتطبيق استبانة القياس والتي تم بناؤها وفق المعايير العلمية الخمسة لقياس مستوى الخدمة ، مشيرا معافا ، إلى أنه ووفق خطة العمل سوف يتم جمع الاستبانات ، وتحليلها ، وحصر فرص التحسين ومن ثم بناء خطط التطوير واعتمادها ، وتنفيذها وصولا لتحقيق احتياجات وتوقعات المستفيدين