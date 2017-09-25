انطلاقة متميزة وفعاليات متنوعة مع بداية العام بمدارس تحفيظ القرآن الكريم الأهلية بالطائف

قدمت مدارس تحفيظ القرآن الكريم الأهلية بالطائف مع إطلالة العام الدراسي 1438-1438هـ برامج متنوعة وفعاليات متعددة شملت فعاليات برنامج الأسبوع التمهيدي لطلاب الصف الأول على مدار خمسة أيام تنوعت بين الترفية والمتعة والفائدة في برنامج وجد قبولا وتميزا لدى أولياء الأمور والطلاب .

كما قدمت المدرسة برنامجا متنوعا حافلا بالفعاليات المتنوعة للاحتفاء بمناسبة اليوم الوطني 87 رؤية وطن شملت العديد من المسابقات والعروض والإذاعات الصباحية ورسائل لأولياء الأمور ولوحات جدارية وتفعيل لوسائل التواصل للمدرسة بهذه المناسبة

وكانت البداية جادة للعام الدراسي من أول يوم وقد شملت فعاليات اليوم الأول تسليم الكتب والجداول وعرض الدروس ولقاء تعريفي مع رائد الفصل بالإضافة إلى لقاء مع طلاب الصف الرابع للتعريف بالمرحلة الجديدة لهم