 إصلاح ذات البين في القصيم “عفو” تعقد اجتماعها وتقر تشكيل فريقاً لعقد الشراكات وتهيئة مقر للرؤية والحضانة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 5 محرّم 1439 هجريا, الموافق 25 سبتمبر 2017 ميلاديا

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إصلاح ذات البين في القصيم “عفو” تعقد اجتماعها وتقر تشكيل فريقاً لعقد الشراكات وتهيئة مقر للرؤية والحضانة

إصلاح ذات البين في القصيم “عفو” تعقد اجتماعها وتقر تشكيل فريقاً لعقد الشراكات وتهيئة مقر للرؤية والحضانة
المناطق / بريدة

عقدت لجنة إصلاح ذات البين بمنطقة القصيم “عفو” اجتماعها الدوري برئاسة المشرف العام على اللجنة الشيخ إبراهيم الحسني رئيس المحكمة العامة ببريدة وبحضور أعضاء اللجنة في قاعة الاجتماعات بمقر اللجنة بمدينة بريدة .
حيث ناقشت اللجنة عددا من المهام والأهداف والمجالات وآلية العمل لعدد من القضايا المطروحة وآلية السعي في العفو فيها عبر تقديم النصح , والتوجيه , وتنفيس الكربات , لعدد من القضايا المنظورة لديها , وقد سعت اللجنة لوضع عدد من التوصيات والقرارات على عدد من الأعمال التي تم نقاشها في الاجتماع السابق والتي شملت توزيع اللائحة على الأعضاء لدراستها وإبداء مرئياتهم في الإجتماع القادم بالإضافة إلى تشكيل فريق لإعداد آلية عقد الشراكات مع الجهات الحكومية والخاصة وكذلك تشكيل فريق لدراسة تهئية مقر لتنفيذ أحكام الرؤية والحضانة .
وبين المشرف العام على اللجنة الشيخ إبراهيم الحسني بأن اللجنة وضعت نصب عينها العمل وناقشت اللجنة عدداً من النقاط التي سيتم عملها لخدمة المجتمع وتحديداً المستفيدين من خدمات اللجنة , مؤكداً بأن جميع المواضيع المدرجة في الاجتماع والتي تم مناقشتها سيتم رفعها لصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة القصيم رئيس لجنة إصلاح ذات البين بمنطقة القصيم للنظر في إقرارها واعتمادها , مقدماً شكرة وتقديرة أصالة عن نفسة ونيابة عن أعضاء اللجنة لسمو أمير منطقة القصيم رئيس لجنة إصلاح ذات البين على مايولية من عناية ورعاية للجنة وأعمالها .

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