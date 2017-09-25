 معرض تاريخي يوثق لمرحلة التطور في الخدمات الصحية بمنطقة تبوك .. الأربعاء القادم | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 5 محرّم 1439 هجريا, الموافق 25 سبتمبر 2017 ميلاديا

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معرض تاريخي يوثق لمرحلة التطور في الخدمات الصحية بمنطقة تبوك .. الأربعاء القادم

معرض تاريخي يوثق لمرحلة التطور في الخدمات الصحية بمنطقة تبوك .. الأربعاء القادم
المناطق - تبوك :

يدشن مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة تبوك الدكتور غرم الله بن عبدالله الغامدي يوم الأربعاء القادم المعرض التاريخي للخدمات الصحية بمنطقة تبوك وذلك بمركز الحكير التجاري , ضمن البرامج والفعاليات التي اطلقتها صحة تبوك بمناسبة الاحتفال بذكرى اليوم الوطني 87 للمملكة .

وأوضح المتحدث الاعلامي لصحة تبوك عطاالله العمراني أن المعرض يستعرض التطور الكبير الذي شهدته مدن ومحافظات وقرى منطقة تبوك وهو ما يعكس النقلة النوعية والكمية للخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والتي أولتها القيادة الرشيدة جل إهتمامها منذ توحيد هذه البلاد على يد المغفور له الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه وحتى هذا العهد الزاهر عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين يحفظهم الله وذلك إيماناً منها بأهمية صحة المواطن الذي يعدّ اللبنة الأولى في المجتمع وأساس البناء فيه , مضيفاً أنه سيعرض في المعرض أبرز ما تناولته الصحافة السعودية قديماً والتي تسلط الضوء في تلك الحقبة على واقع الخدمات الصحية بمنطقة تبوك بمشاركة من الباحث التاريخي عبدالله العمراني حيث سيتم عرض أول خبر صحفي عن إحصاء صحي للأمراض في محافظة الوجه في عام 1347هـ , كما سيتم عرض صور نادرة من بينها صورة لأول مستشفى في تبوك يقدم خدماته الصحية للمواطن تعود عمر هذه الصورة الى أكثر من 100 عام , اضافة الى العديد من الصور التاريخية القديمة . ويقدم المعرض بعض المقتنيات القديمة لعدد من الأجهزة الطبية المستخدمة سابقاً وأجهزة حديثة حلت مكانها . وأوضح العمراني أن المعرض سيكون متاح لجميع الزوار للاطلاع على محتوياته .

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