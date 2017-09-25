صحة تبوك تحتفل بذكرى اليوم الوطني 87 للمملكة

بحضور مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة تبوك الدكتور غرم الله الغامدي احتفلت صحة تبوك صباح اليوم الأثنين بمستشفى الملك فهد التخصصي بتبوك بذكرى اليوم الوطني 87 للمملكة , كما شارك الدكتور الغامدي منسوبي مستشفى الملك خالد الاحتفال بهذه المناسبة في حين اقامت كافة القطاعات الصحية التابعة في المحافظات بالمنطقة إحتفالاتها وسط أجواء من الفرح والسعادة معبرين عن إعتزازهم وفخرهم وولائهم للقيادة الرشيدة .

وقال الدكتور الغامدي خلال الحفل أن المملكة شهدت في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز يحفظه الله تطوراً كبيراً في شتى المجالات حتى أصبح هذا الإنجاز محل إعتزاز وفخر لكل السعوديين . ولعل الإستثمار في المواطن وصحته هي من أولى إهتمامات القيادة الرشيدة , ففي هذا العهد الزاهر الميمون خطت صحة تبوك خطوات متقدمة في مجال الخدمات الصحية بإفتتاح أكبر صرح طبي في المنطقة وهو مستشفى الملك فهد التخصصي سعة 500 سرير ومجمع الأمل للصحة النفسية سعة 200 سرير ضمن مجمع الملك عبدالله الطبي بتكلفة مالية تجاوزت 900 مليون ريال , وإفتتاح مستشفى ضباء سعة 100 سرير ، كما جاري العمل على الإنتهاء من إنشاء مستشفى الولادة والاطفال سعة 200 سرير , وإضافة إلى مستشفيات المنطقة الحديثة تعمل إلى جانبها مراكز تخصصية كمركز طب الاسنان ومركز السكري ومركز الغسيل الكلوي , وهناك 87 مركز رعاية صحية أولية موزعه على كافة مدن ومحافظات ومراكز وهجر منطقة تبوك اضافة إلى العديد من البرامج الوقائية والعلاجية والتوعوية التي تقدمها صحة تبوك . وفي ختام حديثه سأل الدكتور الغامدي المولى عز وجل أن يعيد على الجميع هذه المناسبة الغالية والوطن يفخر بمنجزاته ورفاهية شعبه وأن يحفظ بلادنا ويديم عليها أمنها وإستقرارها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين .

هذا وقد توشحت مستشفيات ومراكز الرعاية الصحية تبوك باللون الأخضر في حين ارتسمت مظاهر الاحتفال في جميع الأقسام والعيادات وتزينت بالعلم السعودي وعبارات الولاء وصور الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن – طيب الله ثراه – وصور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين – يحفظهم الله – كما قدمت الهدايا للمرضى المنومين والمراجعين إحتفاء بهذه المناسبة الغالية .