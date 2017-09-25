تعليم تبوك يحتفي بمعرض “وطن يسكن القلوب”

دشن المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك المكلف إبراهيم بن حسين العُمري صباح اليوم معرض “وطن يسكن القلوب” ضمن احتفالات الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك بمناسبة اليوم الوطني السابع والثمانين للمملكة العربية السعودية بحضور المساعد للشؤون التعليمية ماجد بن عبدالرحمن القعير وعدد من قيادات الإدارة وذلك في قاعة الأمير سلطان بن عبدالعزيز في المعسكر الكشفي حيث قدّم مدير إدارة نشاط الطلاب د.عبدالله بن صالح الحارثي وصفاً موجزاً عن لوحات المعرض ومحتوياته التي تشتمل العديد من المشاركات الطلابية لأكثر من 1200 مدرسة تضم أكثر من 200 الف طالب وطالبة والتي يعبرون خلالها عن مشاعرهم بمناسبة اليوم الوطني لذكرى توحيد المملكة العربية السعودية كما اطلع على أعمال الإدارات والأقسام التعليمية المشاركة ومشاركة طلاب التربية الخاصة مبدياً إعجابه بما شاهد من أعمال ولوحات فنية وطنية وجداريات ومجسمات تجسد تفاعل مدارس المنطقة وطلابها مع هذه المناسبة.

إلى ذلك شاركت جميع مدارس المنطقة بجميع مراحلها وأندية الحي ومقرات إدارة التعليم والإدارات النسائية ومكاتب التعليم بالمحافظات في تنفيذ برنامج الاحتفال باليوم الوطني ضمن خطة الإدارة للاحتفاء باليوم الوطني تحت شعار رؤية وطن من خلال الإذاعة المدرسية والمسابقات الوطنية, وإعداد النشرات, والرسومات التعبيرية والمعارض الفنية.

جدير بالذكر أن الخطة التنفيذية لفعاليات اليوم الوطني بتعليم منطقة تبوك تتضمن إلقاء كلمات وجدانية معبرة، وتفعيل الطابور الصباحي والإذاعة المدرسية للتعبير والحديث عن المناسبة، حوارات طلابية عن الوطن، كذلك عرض لفعاليات مشروع إجازتي بمساراته الخمسة الترفيهي والوظيفي والسياحي والتطوعي والتقني، وطني في عيون أجدادي، أغرد لوطني، وقصيدتي حزم وظفر، حكاية بطل ( قصة قصيرة )، رسالة إلى جندي على الحدود، مقالات وطنية بعنوان ( قلمي يفخر بمنجزات وطني ، صورة لوطني، كلمة قائد معركة ” وطن يسكن القلوب، لوحات فنية وطنية جداريات ومجسمات، أناشيد وطنية وقصائد شعرية في الوطن ورؤية 2030 ، ومشاهد تمثيلية وتصاميم ورسوم فنية، وبرامج تطوعية ” حب عطاء “، بالإضافة إلى مشاركة الأسر وأولياء الأمور، ومعرض مصغر لمنتجات الطلاب، الوطن عبر الإعلام الجديد، وعرض أعمال ومواد مرئية وطنية، إقامة بطولات رياضية.