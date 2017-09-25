أمين الشرقية يصدر قرار بتعيين مواطنة مساعد لرئيس بلدية الخبر

في خطة تهدف الى تطوير العمل البلدي بأمانة المنطقة الشرقية، وتحقيقا لرؤية 2030 ، أصدر معالي امين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير قرارا يقضي بتعيين الاستاذة إيمان بنت عبدالله الغامدي مساعد رئيس بلدية محافظة الخبر لتقنية المعلومات ورئاسة قسم الخدمات النسائية، كأول امرأة سعودية تشغل هذا المنصب في العمل البلدي وهو الأول من نوعه على مستوى أمانة المنطقة الشرقية.

وأوضح معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير في تصريح صحافي، أنه بناءا على ما رفعه رئيس بلدية محافظة الخبر بشأن طلب تأسيس وحدة نسائية تابعة لبلدية الخبر وذلك للحاجة الماسة للعنصر النسائي ، وذلك بسبب قيام الاسواق والمجمعات التجارية الحديثة التي زادت من النشاط التجاري في المحافظة وجعل منها مركزا تجاريا مهما وواكب ذلك ايضا قيام الاسواق التجارية والمتخصصة بعمل النساء بها، وتحقيق لرؤية المملكة 2030باهمية مشاركة العنصر النسائي في تولي المناصب القيادية، فقد تقرر استحداث قسم الخدمات النسائية في بلدية الخبر يرتبط مباشر برئيس البلدية، وتعيين الاستاذة ايمان بنت عبدالله الغامدي في منصب مساعد رئيس بلدية الخبر لتقنية المعلومات ورئاسة قسم الخدمات النسائية.

وشدد معاليه على ان هذا يأتي ضمن خطة الامانة لتطوير العمل البلدي واعطاء المرأة السعودية فرصة لتولي مناصب قيادية في العمل البلدي، وبخاصة مع دخول المرأة في عضوية المجالس البلدية وزيادة الانشطة النسائية في المنطقة.

ولفت الى أن رؤية 2030 ركزت على اشراك المرأة السعودية في الحياة العملية بشكل أكبر وفعال، من خلال توليها المناصب القيادية في العديد من المجالات المختلفة، مؤكدا على أن الرؤية تضمنت رفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل من 22 % إلى 30 %.

يذكر أن أمانة المنطقة الشرقية قد استحدثت قبل عدة اعوام قسم نسائي يعمل فيه العديد من الكفاءات والكوادر النسائية الشابة كخطوة لتعزيز دور المرأة في القطاع البلدي.

من جهتها أعربت ايمان الغامدي عن بالغ شكرها وتقديرها لمعالي امين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، على هذه الثقة التي ستكون لها حافزا في تطوير العمل البلدي في بلدية محافظة الخبر من خلال القسم النسائي وتقنية المعلومات.