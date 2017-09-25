 أمين الشرقية يصدر قرار بتعيين مواطنة مساعد لرئيس بلدية الخبر | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 5 محرّم 1439 هجريا, الموافق 25 سبتمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

مهرجان صيف الشرقية 38 يختتم فعالياته بحضور أكثر من نصف مليون زائر أمين الشرقية يصدر قرار بتعيين مواطنة مساعد لرئيس بلدية الخبر معرض تاريخي يوثق لمرحلة التطور في الخدمات الصحية بمنطقة تبوك .. الأربعاء القادم صحة تبوك تحتفل بذكرى اليوم الوطني 87 للمملكة تعليم تبوك يحتفي بمعرض “وطن يسكن القلوب” إصلاح ذات البين في القصيم “عفو” تعقد اجتماعها وتقر تشكيل فريقاً لعقد الشراكات وتهيئة مقر للرؤية والحضانة انطلاقة متميزة وفعاليات متنوعة مع بداية العام بمدارس تحفيظ القرآن الكريم الأهلية بالطائف أمير القصيم يستقبل محافظ عيون الجواء العساف “المالية” تُعين بنوك استثمارية لإدارة وترتيب طرح محتمل من أدوات الدين خادم الحرمين يأمر بترقية وتعيين 39 قاضياً بوزارة العدل ميليشيات الحوثي تسرح 3400 من القوات الموالية للمخلوع “زجاج آيفون” يفجر مفاجأة غريبة

أمين الشرقية يصدر قرار بتعيين مواطنة مساعد لرئيس بلدية الخبر

أمين الشرقية يصدر قرار بتعيين مواطنة مساعد لرئيس بلدية الخبر
الدمام - مريم البراهيم

في خطة تهدف الى تطوير العمل البلدي بأمانة المنطقة الشرقية، وتحقيقا لرؤية 2030 ، أصدر معالي امين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير قرارا يقضي بتعيين الاستاذة إيمان بنت عبدالله الغامدي مساعد رئيس بلدية محافظة الخبر لتقنية المعلومات ورئاسة قسم الخدمات النسائية، كأول امرأة سعودية تشغل هذا المنصب في العمل البلدي وهو الأول من نوعه على مستوى أمانة المنطقة الشرقية.

وأوضح معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير في تصريح صحافي، أنه بناءا على ما رفعه رئيس بلدية محافظة الخبر بشأن طلب تأسيس وحدة نسائية تابعة لبلدية الخبر وذلك للحاجة الماسة للعنصر النسائي ، وذلك بسبب قيام الاسواق والمجمعات التجارية الحديثة التي زادت من النشاط التجاري في المحافظة وجعل منها مركزا تجاريا مهما وواكب ذلك ايضا قيام الاسواق التجارية والمتخصصة بعمل النساء بها، وتحقيق لرؤية المملكة 2030باهمية مشاركة العنصر النسائي في تولي المناصب القيادية، فقد تقرر استحداث قسم الخدمات النسائية في بلدية الخبر يرتبط مباشر برئيس البلدية، وتعيين الاستاذة ايمان بنت عبدالله الغامدي في منصب مساعد رئيس بلدية الخبر لتقنية المعلومات ورئاسة قسم الخدمات النسائية.

وشدد معاليه على ان هذا يأتي ضمن خطة الامانة لتطوير العمل البلدي واعطاء المرأة السعودية فرصة لتولي مناصب قيادية في العمل البلدي، وبخاصة مع دخول المرأة في عضوية المجالس البلدية وزيادة الانشطة النسائية في المنطقة.

ولفت الى أن رؤية 2030 ركزت على اشراك المرأة السعودية في الحياة العملية بشكل أكبر وفعال، من خلال توليها المناصب القيادية في العديد من المجالات المختلفة، مؤكدا على أن الرؤية تضمنت رفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل من 22 % إلى 30 %.

يذكر أن أمانة المنطقة الشرقية قد استحدثت قبل عدة اعوام قسم نسائي يعمل فيه العديد من الكفاءات والكوادر النسائية الشابة كخطوة لتعزيز دور المرأة في القطاع البلدي.

من جهتها أعربت ايمان الغامدي عن بالغ شكرها وتقديرها لمعالي امين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، على هذه الثقة التي ستكون لها حافزا في تطوير العمل البلدي في بلدية محافظة الخبر من خلال القسم النسائي وتقنية المعلومات.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>