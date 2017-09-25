‏جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز تحتفل باليوم الوطني السابع والثمانين

برعاية معالي مدير الجامعة أ.د عبدالعزيز بن عبدالله الحامد احتفلت جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز ممثلة بعمادة شؤون الطلاب باليوم الوطني السابع والثمانين للمملكة العربية السعودية ذلك صباح اليوم الاثنين 5 / 1 / 1439هـ ، وبحضور وكلاء الجامعة والعمداء وجمع كبير من طلاب ومنسوبي الجامعة، بمسرح إدارة الجامعة بالمدينة الجامعية بالسيح.

أفتتح الحفل بعرض لجوالة الجامعة , بعد ذلك تلى الطالب ابراهيم المالكي آيات من الذكر الحكيم , عقب ذلك ألقاء عميد شؤون الطلاب الدكتور ثلاب بن عبدالله الشكرة كلمة عمادة شؤون الطلاب مرحباً في بدايتها بمعالي مدير الجامعة وبالحضور الكرام في الاحتفال بهذا اليوم الغالي الذي يأتي كل عام ليذكرنا بملاحم التضحية التي قادها الملك المؤسس ورجاله المخلصون في سبيل قيام واستمرار المملكة العربية السعودية.

كما ذكر الشكرة خلال كلمته منجزات العمادة والجهود التي تقوم بها لتقديم أفضل الخدمات لطلاب وطالبات الجامعة والعمل على تطويرها واستقطاب كل من يمكنه تقديم الخدمة المميزة لهم وبأعلى المعايير , والعمل على ايجاد برامج وانشطة نوعية والتي من خلاها إبراز المواهب الطلابية والعمل على صقلها , وفي ختام كلمته قدم سعادة رسائل شكر لكل من ساهم في انجاح برامج وفعاليات عمادة شؤون الطلاب.

بعدها شاهد الحضور فلم توثيقي لمنجزات عمادة شؤون الطلاب للعام الجامعي 1437 / 1438 هـ , عرض خلاله الأنشطة التي قدمتها العمادة وأبرز المنجزات التي حققتها في مجال الخدمات الطلابية.

ومن ثم قدم نخبة من طلاب الجامعة أوبريت بعنوان “بناء وطن”.

بعد ذلك ألقاء معالي مدير الجامعة أ.د عبدالعزيز الحامد كلمة بهذه المناسبة ذكر في بدايتها أن اليوم الوطني يوماً استثنائي للمملكة والعربية السعودية وفي حياة كل سعودي يوم نفخر به لما تحقق من وحدة وتوحيد وألفة وتقارب , أنه وبهذه المناسبة يسرني ان أرفع تهنئتي وتهنئة منسوبي جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز إلى قائد المسيرة الملك سلمان بن عبدالعزيز والاسرة المالكة الكريمة و الشعب السعودي الأبي , وذكر معاليه أن هذا اليوم التقت حكمة قائد مع همة رجالاً مخلصين أوفياء وأرادت شعباً أبي ترفع راية التوحيد وتخدم أشرف بقاع الأرض واطهر مكان , وبعد ذلك تعاد هذا الإنجاز ولاة أمراً مخلصين بذلوا الغالي والنفيس حتى اشتد البناء حيث أصبحت مضرباً للأمثال وتجربة فريدة , وفي ختام كلمته قدم معاليه شكره لوكالة الجامعة للشؤون التعليمة ولعمادة شؤون الطلاب على ما يبذلونه من جهد لإظهار هذه المناسبات وعلى ما يقدمنه من مناشط وفعاليات في بنائهم وتعزيز انتمائهم لهذا الوطن الغالي.

وفي ختام الاحتفال كرم معالي مدير الجامعة الكليات الحاصلة على جائزة التميز في الأنشطة الطلابية , والمشرفي الأنشطة المتميزين ومدراء الأندية الطلابية المميزة