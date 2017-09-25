 فريق مركز الملك سلمان للإغاثة يتفقد مخيمات اللاجئين الروهينجا لتقييم الاحتياجات الطارئة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 5 محرّم 1439 هجريا, الموافق 25 سبتمبر 2017 ميلاديا

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فريق مركز الملك سلمان للإغاثة يتفقد مخيمات اللاجئين الروهينجا لتقييم الاحتياجات الطارئة

فريق مركز الملك سلمان للإغاثة يتفقد مخيمات اللاجئين الروهينجا لتقييم الاحتياجات الطارئة
واس - كوكز بازار

تفقد فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانيه مخيمات اللاجئين الروهينجا في جمهورية بنجلاديش .
وقام الفريق بعدة جولات وزيارات شملت “مخيم بالو كالي” الذي يسكنه نحو 125 ألف فرد وذلك لتقييم الاحتياج الإنساني وفق المعايير الدولية بالتنسيق مع المنظمات الأممية العاملة بالمخيمات، لتوحيد الجهود لخدمة للاجئين الروهينجا .
كما عقد الفريق اجتماعا مع المفوض السامي للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين فيلبو قراندي حيث أبدى شكره للمملكة العربية السعودية ممثلة بالمركز لاستجابته الإنسانيه العاجلة لإغاثة اللاجئين الروهينجا.
وكان الفريق قد تفقد قبل ذلك مخيم “كوتا بولونق” لتقييم الاحتياجات الأساسية والضرورية في المخيم.
ويسعى المركز من تدخله الإنساني في مخيمات اللاجئين الروهينجا لتوفير الاحيتياجات الأساسية لتكفل لهم حياة كريمة.

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