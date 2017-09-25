أمين منطقة تبوك يلتقي مدير مركز التراث العمراني بالهيئة العامة للسياحة

التقى أمين منطقة تبوك الأستاذ/ نايف بن سعيدان في مكتبه صباح اليوم الاثنين بمدير مركز التراث العمراني بالهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ومدير فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بتبوك م.فهد الحميدي وعدد من خبراء البنك الدولي للاطلاع على تجربة الأمانة في تطوير المنطقة التاريخية وذلك بحضور مدير إدارة الدراسات والمشاريع م.محمد حسني هاشم ووكيل الأمين للتنمية العمرانية د.مبروك الشليبي ومدير المرصد الحضري م.صالح ناصرالعميري وعدد من مدراء الإدارات ذات العلاقة في الأمانة.‬

‫واستهل أمين منطقة تبوك الأستاذ/ نايف بن سعيدان اللقاء بكلمة رحب فيها بالضيوف متمنياً نجاح اللقاء وأن يكون له الأثر الكبير على مستقبل الشراكة بين الأمانة وفرع الهيئة العامة للسياحة والبنك الدولي بمايملكه من خبرات في هذا المجال.‬

‫عقب ذلك تحدث م.فهد الحميدي مدير فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني قائلاً بأن هذا اللقاء جاء ليطلع فريق البنك الدولي على جهود الأمانة وأعمالها في مجال تطوير المنطقة التاريخية.‬

‫ثم تحدث م.محمد العيدروس مدير مركز التراث العمراني الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بأن المركز يسعى إلى دراسة المناطق التاريخية المتواجدة في أواسط المدن ومقارنتها بغيرها في الدول الأخرى المتقدمة لمراجعة الوضع وتطوير مايمكن تطويره .. وقد بدأت بدراسة المدن المتوسطة ومنها مدينة تبوك.‬

‫وبعد ذلك اطلع الحضور على عرض تفصيلي قدمه وكيل الأمين للتنمية العمرانية د.مبروك الشليبي لدراسات الأمانة وأعمالها التطويرية التي قامت وتقوم بها حالياً لتأهيل الهوية العمرانية للمنطقة التاريخية والمحافظة عليها.

وفي نهاية اللقاء وجه أمين منطقة تبوك أ.نايف بن سعيدان المختصين في الأمانة بتزويد فريق البنك الدولي بالدراسات التي قامت بها الأمانة لمراجعتها بمايتناسب مع الهوية العمرانية للمنطقة التاريخية.