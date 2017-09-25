مقابلات شخصية لـ 77 معلما بتعليم عسير

أكد مدير عام التعليم الأستاذ جلوي آل كركمان ، أن الإدارة بكافة كوادرها مجندة لخدمة المعلمين والمعلمات ، ودعمهم ، وتسهيل مهامهم ، عطفاً على الدور الريادي الذي يقومون به .

جاء ذلك خلال زيارته برفقة المساعد للشؤون المدرسية الأستاذ عبدالرحمن عوضة ، للجان المقابلات الخاصة بالمرشحين للوظائف التعليمية ، بمقر بيت الطالب أمس .

من جهته أكد مدير شؤون المعلمين الأستاذ محمد فايع آل عثمان ، أنه تم تشكيل عدة لجان للفرز ومطابقة البيانات ، لافتاً إلى أن المقابلات ستستمر لمدة يومين ، يلي ذلك استكمال إجراءات التعيين والتوجيه للمواقع ذات الاحتياج .