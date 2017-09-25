وزير التجارة والاستثمار يتوج الفائزين بجائزة القصيبي لأفضل منشأة واعدة الاربعاء

يتوج معالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبى مساء بعد غد الأربعاء 27 سبتمبر 2017 المنشآت الفائزة بــ “جائزة الدكتور غازي القصيبي لأفضل منشأة واعدة 2017″، التي تمنحها غرفة الشرقية لعدد من المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وذلك خلال حفل خاص يقام عند الساعة 8 مساء في فندق كمبنسكي العثمان.

وقال رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبدالرحمن بن صالح العطيشان أن الجائزة التي اطلقتها غرفة الشرقية قبل سنواتتهدف الى تنشيط وتفعيل الدور الذي تلعبه المنشآت الصغيرة والمتوسطة في دعم وتحفيز الاقتصاد الوطني بشكل عام واقتصاد المنطقة الشرقية بشكل خاص، كما تسعى الغرفة من خلال هذه الجائزة إلى تحقيق حالة من التنافسية الإيجابية فيما بين هذه المنشآت لتقديم مستويات أفضل من الجودة وعطاءات أكثر ابداعا في الأداء والإدارة، والإنتاجية، وبالتالي لعب دور أكبر في العديد من المجالات ذات القيمة المضافة.