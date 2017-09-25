” الاسكان”: تسجيل 460 اتحادا للملاك عبر المنصة الإلكترونية لإدارة المرافق العقارية

نظمت غرفة الرياض ممثلة باللجنة العقارية بالتعاون مع وزارة الاسكان ورشة العمل التعريفية بالمنصة الإلكترونية لإدارة المرافق العقارية.

وقال عضو مجلس الادارة رئيس اللجنة العقارية بالغرفة عائض الوبري، أن المنصة ستحدث نقلة نوعية لتحقيق التوازن بين المستفيدين من إدارة المرافق العقارية في القطاع التجاري والسكني وبالتالي الإسهام في تفعيل وتطوير الأنشطة الاقتصادية.

من جانبه أوضح مدير برنامج اتحاد الملاك بوزارة الاسكان المهندس تركي الجبعاء، أن عدد الاتحادات التي تم تسجيلها خلال أقل من عام بلغ حتى الآن 460 اتحادا، متوقعا أن يرتفع العدد إلى أكثر خلال الفترة القادمة .

وذكر أن تسجيل الشركات في المنصة الإلكترونية لإدارة المرافق سيبدأ الاسبوع المقبل ،مؤكدا أن حجم سوق قطاع إدارة المرافق في المملكة سيشهد طفرة كبيرة نظرا للتوسع الكبير في مشاريع التطوير العقاري.

ولفت إلى ان برنامج اتحاد الملاك سيعمل على توفير عدد من فرص التوظيف المستدامة للشباب والفتيات في مجالات مختلفة، مبيناً أن ذلك سيدعم أهداف رؤية 2030.

ويستهدف البرنامج تنظيم العلاقة بين ملاك وشاغلي الوحدات السكنية ذات الملكية المشتركة من خلال وضع الأنظمة واللوائح وآليات الرقابة وتنظيم خدمات إدارة الممتلكات والمرافق.

وأكد مدير برنامج اتحاد الملاك، أن التسجيل في المنصة سيكون متاحا ابتداء من الأسبوع القادم للشركات التي تقدم خدمات التشغيل والصيانة المختلفة وغيرها من الخدمات الأخرى التي يحتاجها الملاك، مضيفاً أنه من خلال هذه المنصة يمكن للاتحادات معرفة قدرات الشركات وإمكاناتها والتعاقد معها .

وأفاد بأنه سيكون هناك ربط إلكتروني مع الجهات الحكومية للتأكد من سجل الشركات، كما ستوفر المنصة فرصا واعدة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في سوق إدارة المرافق .

يذكر أن الورشة التي أدارها عضو اللجنة العقارية، رئيس لجنة إدارة المرافق والممتلكات العقارية بغرفة الرياض إبراهيم بن عبدالملك الدرويش، ناقشت العديد من المقترحات والمرئيات فيما يتعلق بدور اتحاد الملاك وتنظيم العلاقة بين ملاك وشاغلي الوحدات السكنية ذات الملكية المشتركة من خلال وضع الأنظمة واللوائح وآليات الرقابة وتنظيم خدمات إدارة الممتلكات والمرافق.