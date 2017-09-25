رئيس مجلس الأمناء يوجه بإنشاء جائزة جامعة الأمير محمد بن فهد لأفضل عمل متميز في اليوم الوطني

انطلاقاً من دور جامعة الأمير محمد بن فهد في خدمة المجتمع ومشاركة منها في مناسبات الوطن وتفاعلاً مع المواطنين بالمشاركة في فعاليات اليوم الوطني ، وكون هذا الاحتفال بهذا اليوم وإظهار منجزات المملكة للعالم أجمع هو من مسؤوليات المجتمع بكافة مؤسساته ، ومن هذا المنطلق فقد وجه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز رئيس مجلس أمناء الجامعة باستحداث جائزة جامعة الأمير محمد بن فهد لأفضل عمل متميز في اليوم الوطني ، وتهدف الجائزة إلى تكريم أفراد المجتمع الذين اسهموا في فعاليات التعبير عن الفرحة في اليوم الوطني ، كما تهدف من خلال معاييرها الى اثراء هذه المشاركات وتعزيز اثارها ليكون العام بأكمله يوماً وطنياً للبلاد .

وبدعم من رئيس مجلس أمناء الجامعة تم رصد قيمة الجائزة وقدرها مليون ريال سعودي موزعه على خمسه فروع هي على النحو التالي :-

١- “جائزة أفضل مشاركة مجتمعية ” والهدف منها هو قياس اقوى اثر لفعالية أو فكرة طالت المجتمع عن الاحتفال باليوم الوطني .

٢- “جائزة أفضل فيلم يعد عن اليوم الوطني” والهدف منها هو اثراء المحتوى بالأفلام الوطنية وتشجيع المشاركين على تقديم اجودها وأكثرها فعالية .

٣- “جائزة افضل عمل صحفي” والهدف هو ايضاً اثراء المحتوى وتشجيع العاملين بالصحافة للتميز في تقديم التقارير والتحقيقات الصحفية .

٤- “جائزة افضل مؤسسة تعليمية متميزة” (مدرسة – كلية – جامعة ) والهدف منها تكريم المؤسسات التعليمية المتميزة والطلاب والطالبات للاعمال المتميزة ذات الأثر خارج أسوار المؤسسه و التي يقدمونها في اليوم الوطني .

٥- “جائزة افضل فكرة عن اليوم الوطني “والهدف منها هو تكريم افراد المجتمع الذين يتميزون في طرح الأفكار الابداعية للاحتفال باليوم الوطني وتأثير هذه الافكار على ترسيخ مفاهيم اليوم الوطني وتوضيح اهميته في الداخل والخارج .

هذا وتوزع قيمة الجائزة على الخمسة فروع لتكون قيمة كل جائزة مائتا ألف ريال ويحق المشاركه . لكافة من يعيش على ارض المملكة والمؤسسات السعودية والمبتعثين السعوديين بالخارج .

وقد شكلت الجامعة فريق عمل لإنفاذ توجيه سمو رئيس مجلس الأمناء لإعداد خطه العمل الكفيلة لتحقيق اهداف هذه الجائزة ، حيث بدأ العمل في اعداد معايير الجائزة وطرائق التقديم ، والكتيبات المتعلقة بتوضيح الجائزة وآليات عملها .. وموقعها على الانترنت ..كما سيتم توضيح كل تفاصيل الجائزة والاعلان عن كيفيات المشاركة قريباً بإذن الله.

وتسعى الجائزة للمشاركة مع مؤسسات الدولة والقطاع الخاص في احتفالات الوطن .. وتكريم المتميزين في هذه الاحتفالات خاصة وأن المؤسسات التعليمية تمتلك المقومات الرئيسية في دعم مثل هذه الفعاليات .

كما تهدف الجائزة الى تعزيز مفاهيم المواطنه والولاء والانتماء ، وتشجيع الجهود الرامية الى ذلك لتكون راسخة في اذهان افراد المجتمع بكافة شرائحه ومن شأن هذه الجائزة بكافة فروعها أن تسهم في غرس مفاهيم الولاء والانتماء لدى الناشئة ،وزيادة الوعي المجتمعي على اثراء التواصل بين شرائح المجتمع من خلال فروع الجائزة كما أنها اداة لإعلاء مشاعر الفخر والاعتزاز باليوم الوطني بالمملكة وتقدير انجازاتها .

ومن جهة اخرى تسعى الجائزة الى ترسيخ مبادئ المنافسة في اليوم الوطني والمشاركة الايجابية .. مع استثمار ملكات الابداع لدى الشباب وتشجيع الموهوبين المتميزين في الاعمال المقدمة في اليوم الوطني وترسيخ اهميه الانجازات الوطنية وتعزيز حضورها محلياً وعالمياً .

صرح بذلك الدكتور عيسى بن حسن الأنصاري مدير جامعة الأمير محمد بن فهد موضحاً أن توجيه سمو رئيس مجلس الأمناء يأتي انطلاقا من دور الجامعة في خدمة المجتمع ومشاركة منها عبر امكاناتها في فعاليات اليوم الوطني والذي يعد من أهم المناسبات التي تحتفل بها الوطن .. وهي مناسبة عزيزة على الجميع إذ توضح ما قام به المؤسس طيب الله ثراه في بناء هذا الوطن. واستطرد الدكتور الانصاري ان الجائزة على مستوى المملكة وللمؤسسات السعودية والمبتعثين من خارجهاوسيعلنرعن تفاصيل المشاركه بالجائزة وفروعها قريباً من قبل الجامعة .

وأضاف بان الجائزه ستسهم مع جهود المؤسسات الاخرى في اثراء المحتوى ذات العلاقه باليوم الوطني. كما ستسهم في اضفاء البعد النوعي على مشاركات الأفراد في هذا اليوم من خلال المعايير التي سيعلن عنها وأدوات التقييم.

ولقد رفع الدكتور الانصاري باسمه وباسم منسوبي الجامعة الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز رئيس مجلس أمناء الجامعة لتشريف الجامعة بهذه الجائزة ودعمه حفظه الله لها. والذي ينبع من حرصه الدائم على تعزيز دور الجامعه في خدمة المجتمع.