الهبدان : المملكة تعيش في أزهى عصورها

رفع سعادة مدير عام الشئون الصحية بمنطقة عسير الدكتور محمد بن علي الهبدان باسمه ونيابة عن منسوبي ومنسوبات صحة عسير أسمى آيات التهاني إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز وإلى سمو أمير منطقة عسير صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز وإلى سمو نائب أمير منطقة عسير صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز – حفظهم الله جميعاً -بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الـ87 للمملكة العربية السعودية.

وأكد سعادته في تصريح له بهذه المناسبة أن هذه الذكرى المباركة التي تعايشها مملكتنا الحبيبة في أزهى عصورها، عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز – حفظه الله – ، الذي شهدت فيه البلاد نهضة تنموية شاملة، وإنجازات وطنية شاهدة على حكمة القيادة، وحرصها المشهود على تحقيق تطلعات المواطن السعودي، وتشييد وطن له في سلم التقدم أعلى المراتب، وفي سجل التطور أسمى المناصب، مؤكدا أن معالم التنمية وشواهد التطوير في كل شبر من وطننا العزيز تحكي للأجيال قصة مسيرة طويلة من البناء والعطاء، والبذل والنماء، اجتمع لصنعها حنكة المسؤول وولاء المواطن، فنعمنا بنعم لا تحصى وفضائل لا تعد.

وبين الهبدان أن قصة اليوم الوطني التي تتابع في رسم معالمها ملوك هذه البلاد ابتداءً من القائد المؤسس الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن ومرورا بملوك الدولة: الملك سعود، والملك فيصل، والملك خالد، والملك فهد، والملك عبدالله – رحمهم الله جميعاً – ووصولاً إلى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز – حفه الله – ؛ لهي قصة تبرز للأجيال ملحمة جمع الشتات، واستتباب الأمن، وتوحيد الكلمة، وتأسيس وطن عامر بالإيمان بالله، متسلح بعقيدة نقية، ومتزود بالعلم والمعرفة، يزدهر بأفضل سبل العيش والرفاهية.

وفيما يخص الخدمات الصحية في منطقة عسير فهي تحظى ولله الحمد بدعم لا محدود من ولاة الأمر – حفظهم الله – وبمتابعة من سمو سيدي الأمير فيصل بن خالد أمير منطقة عسير ، وسمو سيدي الأمير منصور بن مقرن نائب أمير عسير ، حيث يجري الآن العمل على استكمال عدة مشاريع من أبرزها مركز الأمير فيصل بن خالد لأمراض القلب بسعة 75 سرير , وتطوير البنية التحتية بمستشفى عسير المركزي , وتطوير العناية المركزة بنظام المدلر في مستشفى عسير المركزي بسعة 36 سرير , وإنشاء 60 مركز رعاية صحية جديدة بصحة عسير ,وإنشاء مركز لمكافحة التدخين بشراكة مجتمعية ، وتطوير العناية المركزة لحديثي الولادة بنظام المدلر بمستشفى الولادة والأطفال ببيشة وتطوير نظام شبكة الكهرباء للجهد المتوسط بمستشفى عسير المركزي وإنشاء مركز للكوارث بمحافظة خميس مشيط ومحافظة محايل.

كما يجري العمل على إنشاء مركز للتأهيل الطبي بمستشفى عسير المركزي بسعة 48 سرير , ومبنى لطوارئ الأطفال بمستشفى أبها للولادة والأطفال ومواقف متعددة الأدوار لمستشفى عسير المركزي بالإضافة لعدة مشاريع تطويرية بمستشفيات المنطقة لتحقيق سلامة المرضى .