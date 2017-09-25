الكلية التقنية والمعهد الصناعي الثانوي بالباحة يحتفلان باليوم الوطني 87

احتفلت الكلية التقنية والمعهد الصناعي الثانوي بالباحة باليوم الوطني 87 للمملكة العربية السعودية وذلك بحضور عميد الكلية المشرف على المعهد الصناعي الثانوي بالباحة مرعي بن سعد القرني ووكلاء ورؤساء الأقسام ومدربيها ومتدربيها ويهدف هذا الاحتفال إلى إبراز الدور العظيم الذي قام به موحد ومؤسس المملكة الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه وتعريف المتدربين بالأسس والمبادئ التي أعتمد عليها القادة في تنمية المملكة ودعم الانتماء لهم ،

وسيتمر هذا الاحتفال لمدة أسبوع يتخلله العديد من البرامج الهادفة

و قد بدأ اليوم الأول في تمام الساعة الثامنة والنصف صباحاً ببرنامج معد من قبل إدارة العلاقات العامة حيث عزف السلام الملكي السعودي بمشاركة فاعلة من جميع منسوبي الكلية ، بعد ذلك بدأت فقرات الحفل بآيات من الذكر الحكيم ، ثم القيت كلمة المتدربين والتي بين فيها المتدرب معنى المواطنة الصالحة وكذلك ما قام به المؤسس الملك عبد العزيز من بطولات لإرساء دعائم الأمن والاستقرار ، ثم أشار بعد ذلك إلى الرفاهية التي ينعم بها المواطن ونعمة الأمن والصحة والتعليم ، وفي نهاية الكلمة بين أن المواطنة ليست فقط بالاسم وإنما بالفعل ومثّل على ذلك بالحفاظ على الممتلكات العامة للدولة ، ومساعدة رجال الأمن فالحفاظ على الاستقرار ، والإبلاغ عن كل ما هو مشبوه ، وغير ذلك .

بعد ذلك القيت قصيدة وطنية من قبل أحد المتدربين ، نالت استحسان الجميع، ثم القيت كلمة منسوبي الكلية القاها سعادة عميد الكلية مرعي بن سعد القرني ، والتي بين فيها أن اليوم الوطني يوم عظيم يسطر لنا بطولة وملحمة قادها المؤسس الملك الراحل عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود طيب الله ثراه الذي أستعاد ملك أبائه وأجداده ، وأن هذا الزعيم الذي وحد الجزيرة من الفرقة والشتات وحقن الدم ونبذ التناحر والتعصب القبلي لهو قائد عظيم يمثل لنا قيماً ومبادئ ، وقال أنني في هذه المناسبة العزيزة لأنتهز هذه الفرصة لأهني نفسي وقيادتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير / محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ، وإلى سمو أمير المنطقة صاحب السمو الملكي الأمير / حسام بن سعود بن عبدالعزيز يحفظهم الله وإلى الأسرة المالكة والشعب السعودي الكريم على ما ننعم به من خير تحقق بفضل الله ثم باهتمام القادة الميامين حفظهم الله من كل مكروه وآدم عليهم عزه وتوفيقه .

من جهته أوضح مدير العلاقات العامة عبدالله بن علي دخيخ أن الكلية والمعهد لديها العديد من البرامج والأنشطة والفعاليات المصاحبة والتي تتمثل في الصيانة التطوعية لمنازل المحتاجين بمحافظة العقيق ، كما سيقوم مجموعة من المتدربين يرافقهم نخبة من المدربين بتوزيع الورود في الشوارع العامة والميادين ، إضافة إلى أن هناك رسائلsms وطنية يتم