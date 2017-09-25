 هيئة السوق المالية تعقد 6 حلقات عمل للحوكمة في إطار تعزيز الثقة في السوق المالية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 5 محرّم 1439 هجريا, الموافق 25 سبتمبر 2017 ميلاديا

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هيئة السوق المالية تعقد 6 حلقات عمل للحوكمة في إطار تعزيز الثقة في السوق المالية

هيئة السوق المالية تعقد 6 حلقات عمل للحوكمة في إطار تعزيز الثقة في السوق المالية
المناطق ـ الرياض

عقدت هيئة السوق المالية ممثلة في إدارة حوكمة الشركات اليوم الأثنين الموافق 25 سبتمبر أولى حلقات العمل الموجهة لأعضاء مجالس إدارة الشركات المساهمة المدرجة في السوق المالية بعنوان “مجلس الإدارة واللجان – المهام والتحديات” . وتأتي هذه الحلقة من ضمن ست حلقات عمل تقيمها الهيئة خلال الفترة من 25سبتمبر الجاري حتى الثالث من أكتوبر المقبل في الرياض، والخبر وجدة . وستقام حلقة العمل في مدينة الخبر في الأول من أكتوبر، في حين تعقد الحلقة في مدينة جدة في الثالث من أكتوبر.
وتركز حلقات العمل التي سجل لها ما يقارب 280 من أعضاء مجالس إدارة الشركات المدرجة في السوق المالية، على المهام الواجب القيام بها والتحديات التي يواجها العضو منذ الترشح لعضوية مجلس الإدارة أو أحد لجانه حتى انتهاء الدورة، إضافة إلى تقديم حالات عملية حول كل مرحلة. كما أنها تأتي في إطار تعزيز التواصل مع المشاركين في السوق المالية.
وأشارت الهيئة إلى أن هذه الحلقات تأتي ضمن جهود الهيئة في رفع مستوى الوعي لدى المشاركين في السوق و تدريب وتأهيل أعضاء مجالس الإدارة في الجوانب المرتبطة بعضويتهم.
وأكدت الهيئة بأنها ستستمر في عقد العديد من حلقات العمل التوعوية لفئات مختلفة من المتعاملين في السوق المالية في الجوانب المتعلقة بالحوكمة وذلك على مراحل مختلفة خلال الفترة القادمة وفق قيم سنوية مستهدفة.

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