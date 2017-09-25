 التمديد لعدد من رؤساء بلديات الباحة وتكليف رئيس جديد لبلدية بني كبير | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 5 محرّم 1439 هجريا, الموافق 25 سبتمبر 2017 ميلاديا

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التمديد لعدد من رؤساء بلديات الباحة وتكليف رئيس جديد لبلدية بني كبير

التمديد لعدد من رؤساء بلديات الباحة وتكليف رئيس جديد لبلدية بني كبير
المناطق - الباحة

أصدر أمين منطقة الباحة الدكتور علي بن محمد السواط وفق الصلاحيات المخولة له عدد من القرارات الإدارية التي تقضي بتمديد التكليف لبعض رؤساء البلديات بمحافظات ومراكز المنطقة لمدة سنة وكذلك تكليف رئيس جديد لإحدى البلديات لمدة سنة، وشملت القرارات تمديد تكليف كل من المهندس سعيد محمد مشعان رئيساً لبلدية محافظة بلجرشي، والمهندس عوض بن ملفي القحطاني رئيساً لبلدية محافظة قلوة، والمهندس سعيد بن صالح الزهراني رئيساً لبلدية معشوقة ، وعلي بن عبدالرحمن المحيا رئيساً لبلدية محافظة الحجرة.
كما أصدر أمين منطقة الباحة قراراً بتكليف المهندس ماجد بن محمد الغيلاني رئيساً لبلدية بني كبير لمدة سنة واحدة،
وتاتي هذي القرارات  في إطار تنظيم وتطوير العمل البلدي وحرصاً على استقطاب ودعم الكفاءات الإدارية المؤهلة
وأبلغ أمين منطقة الباحة توجيهاته لمن تم التمديد لهم أو تكليفهم برئاسة البلديات ببذل المزيد من الجهد والتفاني والعمل على تحقيق رضا المستفيدين والمتعاملين من خلال تعزيز أوجه التنمية في المدن والمحافظات والمراكز الإدارية، والحرص على الإرتقاء بمستوى الخدمات البلدية المقدمة وسرعة إنجاز المشاريع الجاري تنفيذها وتسهيل الإجراءات وتفعيل التعاملات الإلكترونية، والتواصل الإيجابي الفعّال مع المستفيدين والشركاء الإستراتيجيين.
من جهتهم أعرب رؤساء البلديات الممد تكليفهم والمكلفين حديثاً عن خالص شكرهم وتقديرهم لأمين منطقة الباحة الدكتور علي السواط على هذه الثقة وعلى الدعم الذي يجدونه لكل ما من شأنه تعزيز وتطوير الخدمات والمشاريع البلدية في المنطقة، مؤكدين في ذات الوقت بإن هذه الثقة ستكون دافعاً لهم على تقديم المزيد من العطاء وتحقيق الريادة والتميز في العمل البلدية بمنطقة الباحة.

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