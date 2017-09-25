فيصل بن مشعل يشهد احتفاء جامعة القصيم باليوم الوطني

شهد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم ، صباح اليوم الاثنين ، احتفال جامعة القصيم بمناسبة اليوم الوطني السابع والثمانون للمملكة ، وذلك في المبنى الرئيس بالمدينة الجامعية ، بحضور معالي مدير الجامعة الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن حمد الداود ، وأعضاء هيئة التدريس والطلاب.

وفور وصول سمو أمير منطقة القصيم لمقر الجامعة ، قام بجولة بالمعرض الوطني المصاحب للفعالية وأطلع على ما يتضمنه من صوراً وطنية وفلماً وثائقي ، بعد ذلك عزف السلام الملكي ، ثم بدء الحفل الخطابي بتلاوة آيات من القرآن الكريم ، ثم ألقيت كلمة وطنية للطالبة روان العبري ، أكدت فيها أنها لحظات سعيدة ونحن نعيش الاحتفال بفرحة الوطن ، نستذكر فيها توحيد وطننا الغالي على يد مؤسس هذه البلاد الملك عبدالعزيز ـ رحمه الله ـ ، مقدمة التهاني للقيادة الرشيدة بهذه المناسبة الغالية ، كما قدمت باقة للمرابطين بالحد الجنوبي من رجال الأمن.

بعد ذلك ألقى معالي مدير الجامعة الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن حمد الدواود كلمة أكد فيها أن ذكرى اليوم الوطني في المملكة العربية السعودية تأتي هذا العام في ظل ظروف وتحديات إقليمية واقتصادية متعددة ، ورغم ذلك المملكة ماضية في خططها التنموية ؛ نحو البناء وتنمية الإنسان وتكريس علاقات الأمن والسلام ، وتعزيز العلاقات الاقتصادية الرامية الى زيادة معدلات النمو وذلك تنفيذاً لمستهدفات مشروع 2030 التنموي ، لافتاً إلى أن مناسبة اليوم الوطني تحمل في ثناياها الكثير من الدلالات التاريخية ، والتنموية ، والأمنية ، حيث نجحت المملكة خلال العقود الماضية في تحقيق مٌعجزة تنموية تجسدت في تنمية الإنسان وتطويره والاستثمار في تأهيله بالمعارف والمهارات ، ناهيك عن الإنجازات الاقتصادية الضخمة في كافة المجالات ، ومناسبة اليوم الوطني هذا العام ، والمملكة ماضية بمشروعها التنموي الهادف إلى الإعمار والتنمية وتعزيز فرص السلام والتعاون الإقليمي والدولي ، رغم حجم التحديات والمخاطر التي تسعى بعض القوى والأنظمة الإقليمية والدولية إشاعتها في المنطقة العربية ، وهو ما يؤكد أن المملكة ستظل بإذن الله واحة أمان ومركز سلام ومنبع خير ونماء ، مؤكداً على جميع أبنائه الطلاب والطالبات على عدم تسليم عقولهم لأحد ، مقدماً وافر التهنئة والتبريكات إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ، وإلى سمو ولي العهد وإلى سمو أمير منطقة القصيم وسمو نائبه ـ حفظهم الله ـ ، وكافة أفراد الشعب السعودي الكريم ، داعيًا الله أن يديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان والتنمية والرخاء.

عقب ذلك قدم أوبريت بعنوان “مملكة الإنسانية” ، ثم شارك سمو أمير منطقة القصيم بالعرضة السعودية.

حضر الاحتفائيه أمين منطقة القصيم المهندس محمد المجلي ، ومدير شرطة منطقة القصيم اللواء بدر الطالب.