أمير القصيم يستقبل مدير صندوق التنمية الزراعي ويتسلم التقرير السنوي الـ53 للعام المالي 

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم اليوم في مكتب سموه بمقر ديوان أمارة المنطقة بمدينة بريدة مدير عام فرع صندوق التنمية الزراعية بمنطقة القصيم المهندس صالح الأحمد .

حيث استمع سموه لشرح مفصل عن أعمال الصندوق وما يقدمه من خدمات اقتصادية متوالية للمواطنين والقطاع الزراعي في كافة أنحاء المنطقة بالإضافة إلى الخدمات الإلكترونية التي تنعكس وتيسر على المزارعين والمستفيدين من الصندوق , مؤكداً بأن مايحضى به الصندوق من دعم من قبل القيادة الرشيدة هو جزء لا يتجزأ من الخدمات الكبيرة التي توليها حكومة خادم الحرمين الشريفين للمستفيدين من الصندوق .

بعد ذلك تسلم سمو أمير منطقة القصيم التقرير السنوي لصندوق التنمية الزراعية الـ 53 للعام المالي 1437هـ ـ 1438هـ لصندوق التنمية ، وقدم شكره لمدير عام فرع صندوق التنمية الزراعية ولجميع زملائه على ما يقدمونه من جهد وعمل لخدمة المواطنين , مؤكداً سموه أن ذلك ينبع من حرص دائم انتهجه أبناء الوطن لخدمة مواطني هذا الوط الغالي من خلال تقديم الخدمات عبر صندوق التنمية الزراعية وفي كافة القطاعات الأخرى , مؤكداً سموه بضرورة مواصلة العمل على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين المزارعين والذين يقدمون كثيراً من الدعم الإقتصادي للغذاء في المنطقة , مبيناً بأن الصندوق هو إحدى الأركان الإقتصادية التي انعكست على المواطن بشكل إيجابي في المملكة بدعم من قبل حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين