أمير القصيم يستقبل اللواء الغفيلي بعد تعيينة مديراً لسجون المنطقة

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم ، في مكتبة بمقر ديوان الأمارة بمدينة بريدة اللواء فهد النعيم مساعد مدير السجون بالمملكة ، يرافقة اللواء محمود الغفيلي مدير سجون منطقة القصيم .

والذي قدما للسلام على سموه بمناسبة صدور التوجيه الكريم بتعيين اللواء فهد النعيم مساعداً لمدير السجون بالمملكة ، وتعيين اللواء محمود الغفيلي مديراً لسجون منطقة القصيم ، حيث رحب بهما سموه ، وهنأ اللواء الغفيلي على هذه الثقة ، مؤكداً ضرورة مواصلة العمل على كل ما من شأنه رفعه وتوفير العمل الإيجابي للسجون في المنطقة , مقدراً سموه كل الجهود التي بذلت من قبل اللواء فهد النعيم خلال فترة عملة مديراً للسجون في المنطقة ، والذي صدر قرار نقلة مساعداً للإدارة العامة للسجون بالمملكة , داعياً المولى عز وجل أن يعينه على تأدية الأمانة وأن يحيطه بالتوفيق والنجاح خلال مسيرته العملية .

من جهته أعرب اللواء فهد النعيم عن بالغ شكره وتقديره لسمو أمير منطقة القصيم على دعمه الدائم وتشجيعه , مثمناً توجيهات سموه الكريم والتي ستكون عوناً له بإذن الله في خدمة الوطن وبذل أقصى الجهود لخدمة القطاع.

حضر الاستقبال وكيل إمارة منطقة القصيم للشؤون الأمنية إبراهيم الهذلي.