بعد زيارته للمرضى بمنازلهم ..المدير العام لصحة القصيم يقف ميدانيا على خدمات الطب المنزلي

وقف مدير عدم الشؤون الصحية بمنطقة القصيم مطلق بن دغيم الخمعلي اليوم الاثنين ، على الخدمات العلاجية والوقائية المقدمة لمرضى الطب المنزلي بالمنطقة ، وذلك بعد ان رافق الفرق الميدانية التي زارت المرضى في منازلهم ومتابعة وضعهم الصحي بشكل مباشر والالتقاء بالمرضى وذويهم .

وكان المدير العام قد اطمأن خلال مشاركته لزيارة احدى الفرق الميدانية التابعة لإدارة الطب المنزلي يرافقه المساعد العلاجي الدكتور سلطان الشايع ،وشاهد الخدمات العلاجية التي تقدم لأحد المرضى في منازلهم ، واستمع من ذوي المرضى عن اداء الفرق الطبية ومدى رضاهم عن الخدمات المقدمة لهم .

وقال المدير العام خلال الزيارة ، بان الشؤون الصحية تؤكد على أهمية دور الطب المنزلي ، وتعمل على تطوير كافة الخدمات التي تقدم للمرضى في منازلهم عبر الطب المنزلي ، مشيرا ان دلك سيسهم في تخفيف عناء المرضى للمستشفيات وتقديم الرعاية لهم بين ذويهم ، لما في ذلك من ابعاد نفسية واجتماعية تنعكس ايجابا على المرضى ، لافتا بان برنامج الطب المنزلي يقدم خدماته لأكثر من ١٥٠٠ مريضا عبر فرق الطب المنزلي المتوزعة بجميع المواقع الصحية بالمنطقة ، مبينا بان الدولة اعزها الله وفرت الدعم السخي لراحة المواطن ، والشؤون الصحية بدعم من سمو امير منطقة القصيم وسمو نائبه ومتابعة معالي وزير الصحة ، تحرص على ترجمة هذا الدعم على ارض الواقع لتحقيق رضا المواطنين عن الخدمات الصحية المقدمة لهم .