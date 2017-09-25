ليلة فرح استثنائية ودع بها أهالي مدينة تبوك فعاليات الإحتفاء بيوم الوطن

ودع أهالي مدينة تبوك مساء أمس ، فعاليات الاحتفاء باليوم الوطني السابع والثمانون ، الذي أقامته وزارة الثقافة والإعلام , بليلة فرح استثنائية شهدها مركز الأمير سلطان الحضاري ، الذي احتضن وعلى مدى يومين العديد من البرامج والأنشطة الثقافية والفنية ، التي أقاتها الوزارة بالتعاون مع جامعة تبوك مشاركة لأهالي منطقة تبوك فرحتهم بيوم الوطن .

وتفاعل الجمهور الكبير من الجنسين الذي ألهبت الأغاني الوطنية والفنون الشعبية حماسة مع فقرات الحفل المتنوعة التي شارك فيها الأطفال بشكل كبير ، كما شهد بهو المركز توافد الأهالي مطلعين على ما توافر في الأجنحة من مشاركات خاصة بجامعة تبوك , والشؤون الصحية بالمنطقة , والفنانين التشكيلين , والفوتوغرافيين , الذين شكلوا بمشاركاتهم الفاعلة لوحة جمالية ازدانت بها أروقة المكان .

من جهته عبر المشرف العام على فعاليات اليوم الوطني لوزارة الثقافة والإعلام مدير الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون بمنطقة تبوك ماجد بن ناشي العنزي عن سعادته بهذا الإحتفال واختيار وزارة الثقافة والإعلام مقر المركز الحضاري للاحتفال باليوم الوطني مشاركة لأهالي مدينة تبوك وزائريها ، موجها التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولسمو ولي العهد – حفظهما الله – وإلى معالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد العواد , وإلى كل مواطن ومواطنة سعودية ، سائلا المولى أن يحفظ القيادة الرشيدة، ويديم الأمن والإستقرار للوطن الغالي

وأكد في تصريح له عقب الحفل الختامي أن ما شهدته منطقة تبوك من احتفالات هي احتفاء بالكثير من الإنجازات التي حققتها المملكة العربية السعودية على مر العصور , وأن الوطن هو المكان الذي ننتمي إليه وينتمي إلينا ، وبمثل هذه الفعاليات من الفنون والثقافة نواجه أعداء الوطن وندحر كيدهم , وفي الختام شكر العنزي وزارة الثقافة والإعلام وجميع الفنانين والمثقفين بمنطقة تبوك على الجهود الملموسة في تنظيم حفل اليوم الوطني السابع والثمانون الذي ظهر بهذا المظهر المشرف والمشاركات القيمة .