 مدينة الملك فيصل الطبية بالمناطق الجنوبية تحتفل باليوم الوطني 87 | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 5 محرّم 1439 هجريا, الموافق 25 سبتمبر 2017 ميلاديا

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مدينة الملك فيصل الطبية بالمناطق الجنوبية تحتفل باليوم الوطني 87

مدينة الملك فيصل الطبية بالمناطق الجنوبية تحتفل باليوم الوطني 87
المناطق - أبها

نظمت إدارة العلاقات العامة والإعلام بمدينة الملك فيصل الطبية لخدمة مناطق المملكة الجنوبية اليوم الإثنين بمقر الإدارة التنفيذية للمدينة، احتفالاً بمناسبة اليوم الوطني 87، بحضور المدير التنفيذي للشؤون المالية والإدارية والتشغيل عبدالحكيم بدوي ومديري الإدارات وجميع موظفي وموظفات المدينة.

وأوضح مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام المتحدث الرسمي لمدينة الملك فيصل الطبية محمد آل دوسري أن الاحتفالية تأتي مواكبة لمناسبة اليوم الوطني الـ87 للمملكة العربية السعودية، والذي يستذكر فيه جميع أبناء المملكة جهود وكفاح المؤسس الملك عبد العزيز آل سعود -طيب الله ثراه-، وما تجسده الذكرى من انطلاقة مجيدة لدولة اعتمدت الإسلام منهجاً وسلوكاً تحت قيادة ملوك هذه البلاد منذ عهد الملك عبدالعزيز حتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان “حفظهما الله”، مشيراً إلى أن هذا الاحتفاء يأتي ترسيخاً للاعتزاز بالدين والولاء للملك والانتماء للوطن، وتنمية للقيم الوطنية، مؤكداً أن الجميع يستشعرون ما تنعم به المملكة من نعمة الأمن والأمان في ظل قيادة حكومتنا الرشيدة التي اتخذت القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة شريعةً ومنهجاً.

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