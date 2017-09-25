 محافظ محايل يستقبل المشرف العام على جامعة الملك خالد بتهامة  | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 5 محرّم 1439 هجريا, الموافق 25 سبتمبر 2017 ميلاديا

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محافظ محايل يستقبل المشرف العام على جامعة الملك خالد بتهامة 

محافظ محايل يستقبل المشرف العام على جامعة الملك خالد بتهامة 
المناطق - محمد الغبيشي - محايل

استقبل محافظ محايل محمد بن سعود أبونقطة المتحمي اليوم بمقر مكتبه بالمحافظة ، المشرف العام على جامعة الملك خالد بتهامة الدكتور أحمد بن عاطف الشهري بمناسبة تكليفه مشرفآ لجامعة الملك خالد بتهامة.
وأكد الدكتور الشهري إلى أنه يتطلع لإفتتاح أقسام جديده وفق الإحتياجات وبما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 .
وقدم شكره وامتنانه لمحافظ محايل على حفاوة الاستقبال شاكرا له اهتمامه وحرصه وجهوده وتوجيهاته الحثيثة في تطوير الجامعة بما يحقق رسالتها واهدافها بما تتطلع إليه قيادتنا الرشيدة ، مشيدآ بجهوده الدائمه في جميع الفعاليات التي تقوم وتشرف عليها الجامعة وهذا دليل على اهتمامه وحرصه الدائم بالجامعة ومنسوبيها.

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