رئيس مركز العيساوية يرعى احتفال اهالي العيساوية باليوم الوطني 87

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رعى رئيس مركز العيساوية عبيد بن فليح الحربي مساء أمس الأحد احتفال اهالي العيساوية بذكرى اليوم الوطني87 بالحديقة الشرقية في العيساوية بحضور مدراء الدوائر الحكومية من مدنيين وعسكريين والاعيان وجمع غفير من أهالي مركز العيساوية والقرى والهجر التابعة لها.

بدأ الحفل الذي قدمه الأعلامي /محمد عايد ابو أذينه بكلمة ترحيبة مبينا فيها اهمية استشعار نعم الله التي من على هذا الوطن فيها بفضل قيادته الرشيده منذ عهد المؤسس وحتى عهد الخير والنماء عهد خادم الحرمين الشريفين عن الوطن قدم بعدها فقرات الحفل. حيث القيت كلمة رئيس البلدية القاها عنه نائب رئيس البلدية نايل سعود الرويلان الشراري حيث رفع اسمى التهاني لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الامين يحفظهما الله وواضح في كلمته عن عظيم الفرحة بين ابناء الشعب السعودي بهذا اليوم وقيمته المعنوية والمادية بحياة الامن والامان الذي يعيش فيه كل انسان على ثرا هذا الوطن بقيادة حكومة خادم الحرمين الشريفين حفها الله.

بعد ذلك القيت كلمة اهالي العيساوية القاها نيابةً عنهم/خالد فرحان ابوأذينة الشراري المتحدث الرسمي بالمجلس البلدي بالعيساوية حيث رفع بها التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولصاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع يحفظهما الله بهذه المناسبة الغالية على قلوب كل مواطن سعودي.

مبينا ان اليوم الوطني ورمزيته انه ثمرة كفاح الملك المؤسس رحمه الله الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل وحافظ عليه ابناؤه البرره من بعده حتى عهدنا الزاهر عهد خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده حفظهما الله.

ثم القى الشاعر نايل بن حياة الميس الشراري قصيدتين بهذه المناسبة عن الوطن وفرحة اليوم الوطني واهميته للانسان السعودي والأخرى عن شهداء الواجب بالمملكه عامه والجوف خاصة وعن تظحيتهم في سبيل الحفاظ والذود عن حمى هذا الوطن رحمهم الله.