 اختتام المناورات السعودية المصرية فيصل “11” | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 5 محرّم 1439 هجريا, الموافق 25 سبتمبر 2017 ميلاديا

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اختتام المناورات السعودية المصرية فيصل “11”

اختتام المناورات السعودية المصرية فيصل “11”
واس - القاهرة

اختتمت مناورات فيصل 11 في جمهورية مصر العربية بحضور قائد القوات الجوية المصرية الفريق الطيار يونس السيد المصري وقائد القوات الجوية الملكية السعودية المكلف اللواء الطيار الركن محمد بن صالح العتيبي وعدد من الضباط.
وقد اشتملت المناورات الختامية على رماية بالذخيرة الحية وعدد من التكتيكات العسكرية الجوية المختلفة.
ورفع قائد القوات الجوية الملكية السعودية في ختام المناورات التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – وشعب المملكة بمناسبة اليوم الوطني السابع والثمانين للمملكة.
وعبر عن فخره بالأداء المبهر للمشاركين كافة بالمناورات ، والذي عكس الاحترافية العالية وقوة الانسجام في أداء المهام المنفذة للقوات الجوية لدى البلدين الشقيقين، معربًا عن شكره وتقديره للقوات الجوية المصرية على نجاح المناورات وكرم الضيافة وحسن الاستقبال.
بدوره أوضح قائد التمرين المقدم الطيار الركن عبد الرحمن الشهري، أن الأهداف المرجوة من هذه المناورات تحققت على أكمل وجه ولله الحمد والمنة وتمثل ذلك في أداء المشاركين للمهام المناطة بهم من بداية انطلاق المناورات وحتى ختامها بأداء مميز وجهد دؤوب.

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