280 ألف طالب وطالبة يحتفلون باليوم الوطني بعسير

يواصل أكثر من 280 ألف طالب وطالبة بتعليم عسير ، احتفالاتهم باليوم الوطني 87 ، في أكثر من 1300مدرسة للبنين والبنات .

وأكَّد مدير عام التعليم في المنطقة الأستاذ جلوي آل كركمان ، أنَّ إدارته تعمل على تنفيذ منظومة متكاملة من البرامج والفعاليات الخاصة بالاحتفاء باليوم الوطني، تسعى من خلالها إلى تعزيز الهوية الوطنية والانتماء الوطني، وتذكير جميع النشء بحق الوطن، وتوعيتهم بالمنجزات والمكتسبات المتحققة في الوطن الغالي منذ توحيد المملكة على يد المغفور له – بإذن الله – الملك عبد العزيز آل سعود ،وحتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – .

وأشار آل كركمان إلى أن المدارس ستركز على إبراز جهود الملك المؤسس في لمَ الشمل وتوحيد الأمة وتعريف النشء بمسيرة النماء التي شهدتها المملكة في مختلف المجالات ، والتركيز على الرؤية وجهود رجال الحد الجنوبي في حين سيتم توظيف برنامج الاصطفاف الصباحي والإذاعة المدرسية ، وبرامج النشاط الطلابي للتعريف بهذه المناسبة ، وتنفيذ احتفال عام .