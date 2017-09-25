 280 ألف طالب وطالبة يحتفلون باليوم الوطني بعسير | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 5 محرّم 1439 هجريا, الموافق 25 سبتمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

280 ألف طالب وطالبة يحتفلون باليوم الوطني بعسير “البيئة” تعلن عن وظيفة شاغرة في مجال تربية الأسماك اختتام المناورات السعودية المصرية فيصل “11” رئيس مركز العيساوية يرعى احتفال اهالي العيساوية باليوم الوطني 87 محافظ محايل يستقبل المشرف العام على جامعة الملك خالد بتهامة  محافظ محايل يرأس الاجتماع التنسيقي لاحتفالات المحافظة باليوم الوطني نائب أمير مكة يفتتح 26 مشروعا تعليميا بالعاصمة المقدسة أمير منطقة الحدود الشمالية يلتقي مديرعام جمرك جديدة عرعر أمير الحدود الشمالية يستقبل أمين المنطقة الأمير فيصل بن خالد بن سلطان يلتقي وكيل وزارة العمل المساعد لتفعيل برنامج ” التوطين الموجه بالحدود الشمالية “برنامج اتحاد الملاك” يطلق المنصة الالكترونية لإدارة المرافق العقارية قريبا بالتزامن مع اليوم الوطني ..السعوديين ابطال العالم في الدراجات الاستعراضية بكازا

280 ألف طالب وطالبة يحتفلون باليوم الوطني بعسير

280 ألف طالب وطالبة يحتفلون باليوم الوطني بعسير
المناطق - أبها

يواصل أكثر من 280 ألف طالب وطالبة بتعليم عسير ، احتفالاتهم باليوم الوطني 87 ، في أكثر من 1300مدرسة للبنين والبنات .
وأكَّد مدير عام  التعليم  في المنطقة  الأستاذ جلوي آل كركمان ، أنَّ إدارته تعمل على تنفيذ منظومة متكاملة من البرامج والفعاليات الخاصة بالاحتفاء باليوم الوطني، تسعى من خلالها إلى تعزيز الهوية الوطنية والانتماء الوطني، وتذكير جميع النشء بحق الوطن، وتوعيتهم بالمنجزات والمكتسبات المتحققة في الوطن الغالي منذ   توحيد المملكة على يد المغفور له – بإذن الله – الملك عبد العزيز آل سعود ،وحتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – .
وأشار آل كركمان إلى أن المدارس ستركز على إبراز جهود الملك المؤسس في لمَ الشمل وتوحيد الأمة وتعريف النشء بمسيرة النماء التي شهدتها المملكة في مختلف المجالات ، والتركيز على الرؤية وجهود رجال الحد الجنوبي في حين سيتم توظيف برنامج الاصطفاف الصباحي والإذاعة المدرسية ، وبرامج النشاط الطلابي للتعريف بهذه المناسبة ، وتنفيذ احتفال عام  .

 

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>