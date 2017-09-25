بلدية دومة الجندل تغرم 192  محل تجاري واغلاق 32 محل مخالف   

أنجزت بلدية محافظة دومة الجندل ممثلة في صحة البيئة خلال عام ١٤٣٨هجري اصدار وتجديد ٨٧٩ رخصة مزاولة نشاط تجاري وإلغاء ونقل ملكية ٢٨٢رخصة محل تجاري وتم اصدار وتجديد ٧٠٥شهادة صحية للعاملين في مجال المواد الغذائية والصحة العامة .

ويأتي ذلك بمتابعة رئيس بلدية دومة الجندل المهندس فهد بن عبدالرحمن المغرق ورؤساء الأقسام ورئيس قسم صحة البيئة الدكتور احمد الهريويل .

وفي مجال الرقابة الصحية تم انذار وتغريم عدد١٩٢ محل تجاري واغلاق عدد ٣٢ تجاري لمخالفتها الشروط الصحية والفنية وذلك خلال الجولات اليومية المتكررة والتي شملت مصادرت واتلاف ٥٣٠ لتر من المشروبات والعصائر والزيوت الغذائية و ١٢٠٠كيلو جرام من المواد الغذائية الغير صالحة للاستهلاك وارسال عينات غذائية وخضار وفاكهة ومياه بشكل مستمر إلى مختبر الأمانة للتأكد من سلامة الغذاء وحفاظاً على صحة المستهلكين.

وتم اعدام ٢٤٠٠كجم من اللحوم المصابة بعد الكشف على٥٦٠٠ ذبيحة من الاغنام والإبل والابقار خاصة للملاحم والمطاعم في المسلخ الاهلي تحت اشراف المختصين لدى البلدية.

وفي مجال الوقاية والصحة العامة تم عمل حملات بشكل يومي للمكافحة الحشرية بالطرق الرش وردم المستنقعات ومكافحة الكلاب الضالة ومراقبة تسربات الصرف الصحي وازالة الحظائر الحيوانية من داخل الاحياءالسكنية وعمل ٥٠٠٠ نشرة توعوية.

وفي مجال وحدة النظافة تم رفع ٢٧٥٠٠طن من النفايات والمخلفات الاخرى والبدء في حملات إزالة المركبات والمعدات التالفة والمهملة في المياديين والشوارع الرئيسية