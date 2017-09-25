 أمير الرياض يعزي أبناء مران بن قويد في وافاة والدهم | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 5 محرّم 1439 هجريا, الموافق 25 سبتمبر 2017 ميلاديا

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أمير الرياض يعزي أبناء مران بن قويد في وافاة والدهم

أمير الرياض يعزي أبناء مران بن قويد في وافاة والدهم
المناطق - واس

قدم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض العزاء والمواساة في وفاة الشيخ مران بن متعب بن قويد , سائلاً سموه الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته .
وأعرب أبناء الفقيد عن شكرهم للأمير فيصل بن يندر على تعازيه ومواساته داعين الله سبحانه وتعالى أن يجزيه عن ما قدم خير الجزاء وأن يديم على بلادنا أمنها وأمانها في ظل قيادتها الرشيدة.

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