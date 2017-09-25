 بدء فرز الأصوات استفتاء انفصال كردستان العراق ونسبة المشاركة تتجاوز 80% | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 5 محرّم 1439 هجريا, الموافق 25 سبتمبر 2017 ميلاديا

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بدء فرز الأصوات استفتاء انفصال كردستان العراق ونسبة المشاركة تتجاوز 80%

بدء فرز الأصوات استفتاء انفصال كردستان العراق ونسبة المشاركة تتجاوز 80%
المناطق - وكالات

انتهت رسميا عملية التصويت في استفتاء انفصال كردستان العراق مع حلول الساعة 19:00 بالتوقيت المحلي، حيث بدأت عملية فرز الأصوات وسط أنباء عن نسبة مشاركة كثيفة تجاوزت 80%.

وأعلنت المفوضية العليا المستقلة لانتخابات واستفتاء كردستان العراق أن نسبة المشاركة في التصويت بلغت، حتى الساعة 17:00 بالتوقيت المحلي، 76 بالمئة.

وأكدت المفوضية تمديد الاقتراع لساعة إضافة واحدة ليستمر حتة 19:00، وذلك بسبب الإقبال الواسع للناخبين.

بدوره، أشار مسؤول من المفوضية، في حديث لوكالة “نوفوستي” الروسية، في وقت سابق من اليوم الاثنين، إلى عدم تسجيل أي انتهاكات في عملية التصويت حتى الساعة 16:00.

وكان من المقرر في البداية أن يستمر التصويت حتى الساعة 18:00، مع إمكانية تمديده في بعض المناطق، التي يصعب الوصول إليها، وكذلك في مراكز الاقتراع المتنقلة، لعناصر قوات “البيشمركة” الكردية.

وأوضحت المفوضية أن حق التصويت في الاستفتاء على استقلال كردستان العراق يمتلكه حوالي 5.2 ملايين ناخب، مشيرة إلى أن 6846 مركزا للاقتراع تم فتحها للمشاركين ، فيما جرى تشكيل 1737 لجنة انتخابية لمراقبة التصويت.

ويشمل الاستفتاء أراضي محافظات أربيل والسليمانية ودهوك، التي تعتبرها سلطات كردستان العراق أراضي الإقليم، فضلا عن مناطق متنازع عليها في محافظات كركوك ونينوى وصلاح الدين.

ويجيب المشاركون في الاستفتاء بنعم أو لا عن سؤال “هل تريد إقليم كردستان والمناطق الكردية خارج إدارة الإقليم أن تصبح دولة مستقلة؟”، وستعلن النتائج الأولية بعد 24 ساعة من إجراء التصويت.

وكان رئيس إقليم كردستان ، مسعود بارزاني، من أوائل المقترعين في الاستفتاء، حيث أدلى بصوته في أربيل بعيد قليل من فتح مراكز التصويت أبوابها في الساعة 08:00.

يذكر أن أحزابا كردستانية أعلنتـ في قرار تم اتخاذه بشكل أحادي، خلال اجتماع عقدته يوم 7 يونيو/حزيران من العام الجاري، برئاسة رئيس إقليم كردستان العراق، مسعود بارزاني، تحديد يوم 25 سبتمبر/أيلول موعدا لإجراء ​استفتاء شعبي​ حول استقلال الإقليم عن الدولة العراقية، لكن هذا القرار لقي ترفضه بشدة الحكومة المركزية في بغداد وعدد من الدول، على رأسها تركيا وإيران والولايات المتحدة وبريطانيا.

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