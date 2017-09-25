 جمعية خطة حائل ترسم الفرح والتكريم لرجال الامن ورجال الحد الجنوبي بالذكری الوطنية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 5 محرّم 1439 هجريا, الموافق 25 سبتمبر 2017 ميلاديا

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جمعية خطة حائل ترسم الفرح والتكريم لرجال الامن ورجال الحد الجنوبي بالذكری الوطنية

جمعية خطة حائل ترسم الفرح والتكريم لرجال الامن ورجال الحد الجنوبي بالذكری الوطنية
المناطق - حائل
رسمت جمعية الخطة الخيرية شمال حائل الافراح الوطنية  بذكرى اليوم الوطني السابع والثمانين وشاركت في تكريم رجال الامن بمدينة الخطة ورجال الحد الجنوبي ابتهاجا وعرفانا بما يقدمونه من اخلاص وتضحيات للوطن ..
وكانت الجمعية قد أحتفلت باليوم الوطني برعاية ومتابعة نائب رئيس الجمعية الاستاذ عقيل سلمان العقيل والمدير التنفيذي الاستاذ مطر بن مسير الشمري وتَضَمّنت مشاركة الجمعية في  تكريم أبطال الحد الجنوبي ورجال الأمن، وتقديم الهدايا التذكارية لهم في زيارتهم لمركز الخطة الامني حيث كان لها الاثر المعنوي في نفوس رجال الامن ورجال الحد الجنوبي علاوة علی نشر البنئرات واللوحات الوطنية بكل ميادين الخطة
وأكد  نائب رئيس الجمعية عقيل العقيل : إن اليوم الوطني مناسبة غالية علينا جميعاً، والوطن يحتاج منا الكثير؛ فالوطن هو الذي نعيش بظله في أمن وأمان والذي يمتلك أفضل مقدسات العالم.
وأوضح  أن أسرة الجمعية سعيدة بالاحتفال بمناسبة عزيزة على قلوب أبناء الوطن؛ كونها ذكرى اليوم الوطني السابع والثمانين للمملكة العربية السعودية ؛ ليعيدنا إلى مرحلة تاريخية مهمة في تأسيس هذه البلاد وتوحيد شتاتها على يد المغفور له -بإذن الله- الملك عبدالعزيز.
فيما أكد المدير التنفيذي للجمعية مطر الشمري  أن كافة منسوبوا الجمعية يفتخرون بالخدمة المجتمعية و نفخر بالمبادرات الوطنية والاجتماعية ومنها مبادرة تكريم أبناء الحد الجنوبي وكذلك رجال الامن المخلصين  تقديراً وعرفاناً بتضحياتهم
وتابع: “أدام الله على بلادنا نعمة الأمن والأمان، وأن ينصر أبطالنا في ميدان الشرف، وأن يؤيد ويسدد خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، وأن يحفظ بلادنا ويعيد هذه الذكرى الغالية علينا أعواماً عديدة .

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