وكيل محافظة بلجرشي يستقبل قادة وطلاب الميدان التربوي

استقبل وكيل محافظة بلجرشي عبدالله بن حمدان العويدي بقاعة الاستقبالات بمقر المحافظة مدير مكتب تعليم بلجرشي سعيد بن علي الغامدي وعدد من الطلاب والمعلمين وقادة المدارس المهنئين بذكرى اليوم الوطني 87

وعبر عدد من الطلاب نيابة عن زملائهم عن صادق ولائهم وانتمائهم للقيادة الرشيدة والوطن وانهم على قدر من المسئولية والوفاء مشيرين بان الانتماء متأصل في ابناء هذا الوطن المعطاء الذي عم خيره للعالم اجمع مؤكدين ان اليوم الوطني يوم ملحمة وتوحيد توجت فيه جهود المؤسس رحمة الله وكان هذا اليوم جحر الزاوية في ازدهار هذا الوطن ونهضته .

واوضح مدير مكتب التعليم بمحافظة بلجرشي سعيد بن علي الغامدي بان مدارس التعليم بالمحافظة اعدت خطة للاحتفال باليوم الوطني 87 للمملكة ونفذتها من خلال زيارات ميدانية لعدد من الجهات الامنية والحكومية اضافة الى برامج توعوية ووطنية هادفة وتوزيع الاعلام والاوشحة الوطنية للطلاب مشيرا بان الهدف من هذه الزيارة تعزيز الانتماء الوطني والوحدة الوطنية، وترسيخ مفاهيم الولاء والسمع والطاعة للقيادة الرشيدة

من جهته عبر وكيل محافظة بلجرشي عبدالله بن حمدان العويدي عن سعادته بهذه الزيارة منوها بان الطلاب هم مستقبل الوطن وعليهم الاعتماد بعد الله وحثهم على أهمية الحفاظ على مقدرات الوطن والشعور بالانتماء له ورد الجميل فالوطن قدم لنا الكثير والعمل من أجل رقيه وتقدمه، وإعداد النفس للعمل لخدمته ودفع الضرر عنه، والحفاظ على مكتسباته.