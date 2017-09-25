 شاهد.. الشيخ السديس مع ابنه في المدرسة باليوم الأول ويلقن التلاميذ “الفاتحة” | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 5 محرّم 1439 هجريا, الموافق 25 سبتمبر 2017 ميلاديا

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شاهد.. الشيخ السديس مع ابنه في المدرسة باليوم الأول ويلقن التلاميذ “الفاتحة”

شاهد.. الشيخ السديس مع ابنه في المدرسة باليوم الأول ويلقن التلاميذ “الفاتحة”
المناطق - الرياض

زار الشيخ عبدالرحمن السديس الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي إمام وخطيب المسجد الحرام إحدى المدارس الابتدائية، وقام بتلقين طلاب الصف الأول سورة الفاتحة.

و جلس  الشيخ عبدالرحمن السديس في منتصف الصف الأول ابتدائي بجانب ابنه فهد ليقرأ مع الطلاب سورة “الفاتحة”، مرددين خلفه ما يتلوه من القرآن.

وتعد مشاركة السديس مع الطلاب في بداية عامهم الدراسي والتي انتشرت في مقطع فيديو قصير ضمن مساهمات أولياء الأمور مع أبنائهم لتحفيزهم على الجلوس في مقاعد الدراسة بداية موفقه لهم.

وقال عدد من متداولي الفيديو إن الزيارة كانت لمدرسة ابن عامر الابتدائية التابعة لتعليم محافظة الطائف.

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