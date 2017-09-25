 حظر تجوال بكركوك بعد الاستفتاء على انفصال كردستان | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 5 محرّم 1439 هجريا, الموافق 25 سبتمبر 2017 ميلاديا

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حظر تجوال بكركوك بعد الاستفتاء على انفصال كردستان

حظر تجوال بكركوك بعد الاستفتاء على انفصال كردستان
المناطق - وكالات

أعلنت محافظة  كركوك، الاثنين، حظراً للتجول ليلاً بالمدينة بعد استفتاء أكراد  العراق على انفصال  إقليم كردستان.

وبدأ التصويت في الاستفتاء على انفصال إقليم كردستان شمال العراق، الاثنين، على الرغم من المخاوف الإقليمية والدولية من أنه سيؤدي إلى زعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط.

وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها في الساعة الثامنة صباحاً بالتوقيت المحلي (05.00 بتوقيت غرينتش)، على أن تغلق في السادسة مساء. وستعلن النتائج النهائية خلال 72 ساعة.

وقد أدلى رئيس الإقليم،  مسعود بارزاني، بصوته في الاستفتاء.

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