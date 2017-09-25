 إعلان أسماء حكام الجولة الخامسة من دوري المحترفين | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 5 محرّم 1439 هجريا, الموافق 25 سبتمبر 2017 ميلاديا

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إعلان أسماء حكام الجولة الخامسة من دوري المحترفين

إعلان أسماء حكام الجولة الخامسة من دوري المحترفين
المناطق - الرياض

أعلنت لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم عن أسماء حكام الجولة الخامسة من الدوري السعودي للمحترفين.

وعيّنت اللجنة الدولي فهد المرداسي لضبط مواجهة الشباب والنصر والتي ستقام يوم الجمعة المقبل على استاد الملك فهد الدولي بالرياض، بينما سيدير الدولي شكري الحنفوش لقاء الهلال والقادسية يوم السبت، وسيضبط الدولي تركي الخضير مواجهة الأهلي والرائد على أرضية ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.

وأوكلت اللجنة إدارة مواجهة التعاون والاتحاد إلى الحكم الدولي عبدالرحمن السلطان، وسيدير الدولي سلطان الحربي مباراة الباطن والفتح، وسيتولى الحكم ماجد الشمراني إدارة لقاء الفيحاء وأحد، بينما سيقود الدولي خالد الطريس مواجهة الفيصلي والاتفاق.

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