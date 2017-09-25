 خادم الحرمين وولي العهد يهنئان السيدة حليمة يعقوب لانتخابها رئيسة لجمهورية سنغافورة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 5 محرّم 1439 هجريا, الموافق 25 سبتمبر 2017 ميلاديا

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خادم الحرمين وولي العهد يهنئان السيدة حليمة يعقوب لانتخابها رئيسة لجمهورية سنغافورة

خادم الحرمين وولي العهد يهنئان السيدة حليمة يعقوب لانتخابها رئيسة لجمهورية سنغافورة
المناطق - واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة لفخامة السيدة حليمة يعقوب رئيسة جمهورية سنغافورة بمناسبة فوزها في الانتخابات الرئاسية .

وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أجمل التهاني وأطيب التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامتها، ولشعب جمهورية سنغافورة الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة لفخامة السيدة حليمة يعقوب رئيسة جمهورية سنغافورة بمناسبة فوزها في الانتخابات الرئاسية.

وأعرب سمو ولي العهد عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بدوام الصحة والسعادة لفخامتها، ولشعب جمهورية سنغافورة الصديق المزيد من التقدم والرقي.

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