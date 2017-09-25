رئيس هيئة الرياضة يوجه بتمديد استقطاب المواهب لتشمل الرياض والأحساء وجازان

وجه معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة تركي آل الشيخ بتمديد فترة استقبال المواهب لتشمل مناطق الرياض والأحساء وجازان، وذلك بناء على مارفعته لجنة استقطاب المواهب الكروية لمواليد المملكة.

وستتواجد اللجنة في الرياض خلال الفترة من 8 إلى 11 محرم، بينما سيكون تواجد اللجنة في الأحساء يومي 15 و 16 محرم، وأيضا ستتواجد اللجنة في جازان يومي 22 و23 محرم.

وأثمرت نتائج لجنة استقطاب المواهب من مواليد المملكة خلال ثلاثة أيام عن اختيار 70 موهوبا من المتقدمين.

وتوزعت مراكز المواهب الكروية على النحو التالي: 4 مواهب في حراسة المرمى، و18 موهباً في مركز الدفاع، وفي خط الوسط برز 36 موهباً، و12 موهباً في الهجوم.

من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ عبر حسابه الشخصي في (تويتر) ” الحمدلله نتائج ممتازة خرجت بها لجنة استقطاب المواهب خلال الأيام الثلاثة الماضية، وسنعلن عن قرار يسعد بقية المواهب”.

يذكر أن لجنة استقطاب المواهب قد تم تشكيلها من قبل معالي رئيس مجلس إدارة هيئة الرياضة، وتضم اللجنة فؤاد أنور وحمزة إدريس ومحيسن الجمعان ونواف التمياط ومحمد شليه.

وتهدف اللجنة إلى اكتشاف المواهب في لعبة كرة القدم من مواليد المملكة في الفئة العمرية ما بين 18 حتى 28 عاماً لاختيارهم لخدمة الرياضة السعودية.

وخصصت الهيئة العامة للرياضة أربعة ملاعب داخل مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة وحددت اللجنة المسؤولة عن اختيار المواهب الملعب الصناعي الأول للمتقدمين من الأعمار 18 وحتى 20 عاماً، والثاني للأعمار من 22 إلى 23 عاماً، والثالث من 24 إلى 26 سنة، بينما خصص الملعب الرابع من 27 إلى 28 عاماً.