 وزير المالية : تفاصيل حساب المواطن ستعلن خلال أسابيع | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 5 محرّم 1439 هجريا, الموافق 25 سبتمبر 2017 ميلاديا

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وزير المالية : تفاصيل حساب المواطن ستعلن خلال أسابيع

وزير المالية : تفاصيل حساب المواطن ستعلن خلال أسابيع
رويترز

قال وزير المالية محمد الجدعان لمستثمري السندات أثناء عرض توضيحي يوم الاثنين إن الطرح العام الأولي لشركة النفط الوطنية العملاقة أرامكو سيمضي قدما كما هو مخطط له في 2018.

وكانت أرامكو قالت من قبل إن الإدراج يمضي ”في مساره“ بعد تقرير بأن شركة النفط تعكف على وضع خطط طوارئ لتأجيل محتمل إلى 2019.

وفي سياق متصل، كشف الجدعان بأت تفاصيل “حساب المواطن“، وهو برنامج إعانات يهدف إلى تخفيف أثر سياسات التقشف على الأسر السعودية ذات الدخل المتوسط والمنخفض، ستُعلن خلال الأسابيع المقبلة.

وتجهزالمملكة  لإصدار ثالث محتمل لسندات دولية بعد أن أصدرت سندات دولية بقيمة 17.5 مليار دولار العام الماضي وصكوكا بتسعة مليارات دولار في أبريل نيسان.

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