بمشاركة ٩٢ خبيرا وخبيرة مدير تعليم جدة يدشن مشروع توظيف ” فطن ” في المقررات الدراسية

أكد المدير العام للتعليم بجدة عبدالله بن أحمد الثقفي أن برنامج فطن من البرامج التربوية الرائدة و يجب أن يكون كل فرد منا فطنا وأن يكون خط الدفاع الأول عن الوطن مشيرا بأن مشروع فطن من المشاريع التي يطمئن لها المجتمع .

وأضاف بأن اللقاء سيبحث كيفية توظيف فطن في المقررات الدراسية ليصبح واقعا يوميا في المدارس آملا أن يحقق اللقاء أهدافه التربوية الخلاقة ومتمنيا للجميع التوفيق والسداد.

جاء ذلك خلال تدشين الثقفي اليوم “الاثنين ” لمشروع توظيف مهارات فطن في المقررات الدراسية “تأهيل الخبراء ” في مرحلته الأولى والذي تستضيفه الإدارة العامة للتعليم بجدة خلال الفترة من ٥ – ٧ / محرم بحضور المشرف العام على البرنامج بوزارة التعليم الدكتور جمال الفايز بالإضافة لمساعد مدير تعليم جدة للشؤون التعليمية يحيى القحطاني وأكثر من ٩٠ خبيرا وخبيرة لبرنامج فطن في الإدارات التعليمية بالمملكة .

من جهته أوضح المشرف العام على برنامج ” فطن ” الدكتور جمال الفائز أن اللقاء هو باكورة مشروع توظيف فطن في المقررات الدراسية والتي تعتبر حصيلة مايشكل في أذهان الطلاب والطالبات خلال دراستهم و لاسيما أن الهدف هو تأصيل فطن في نفوس طلابنا وطالباتنا .

بعدها انطلقت ورش التدريب لتأهيل الخبراء والخبيرات والتي اشتملت على مناشط تنوعت مابين التدريب على هرم القيم في فطن ومهاراته الشخصية والاجتماعية والخبرات الاستكشافية بدمج مهارات فطن في المقررات الدراسية والاختبار المعرفي والتقويم الذاتي والإثراء المدرسي ومبادئ التعلم وتخلل الورش العديد من المداخلات والاستفسارات التي أجاب عليها المشرف العام على البرنامج .

يذكر بأن اللقاء يستمر ثلاثة أيلم حيث يستكمل ورشه التدريبية غدا الثلاثاء فيما يختتم أعماله بعد غد الأربعاء .