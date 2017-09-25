وزير النقل : بصمة ولاء للوطن مع زملائي بالوزارة نجدد فيها الانتماء ومواصلة البناء

احتفت وزارة النقل اليوم, بالذكرى اليوم الوطني الـ 87 لتوحيد المملكة, بحضور معالي وزير النقل الأستاذ سليمان بن عبدالله الحمدان ومعالي نائب وزير النقل المهندس سعد بن عبدالعزيز الخلب وكافة مسؤولي ومنسوبي الوزارة.

وقال معالي وزير النقل في كلمة خلال الحفل المعد بهذه المناسبة : أجدّد التهنئة أصالة عن نفسي ونيابة عن زملائي في وزارة النقل لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – باليوم الوطني الـ87، داعيًا الله سبحانه وتعالي أن يحفظهم ويمدهم بعونه وتوفيقه وأن ينعم على بلادنا الأمن والأمان والرخاء.

وأضاف الحمدان : هذه المناسبة غالية على قلوبنا نحتفل بها كأسرة واحد أنا وزملائي ونستذكر من خلالها أمجاد بلادنا، وندعو إلى التفكر في المسيرة التاريخية لهذا البلد المعطاء وعبر السنوات الماضية التي اتصفت بشمولية البناء والإنجاز، منذ أن تأسست على يد الموحد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود – رحمه الله – وأسهمت في جمع شمل هذه البلاد الطاهرة وتوحيد كلمته وبناء كيانه إلى أن أضحت للعيان ملامح التطور ومكتسبات الوطن لمن يعيش عليه.

وأشار معاليه في ختام كلمته إلى ما تحقق لهذا الوطن بفضل من الله ثم من القيادة الرشيدة من الأمن والتنمية والرخاء، وعلينا جميعاً المحافظة على تلك المكتسبات وتنميتها.

من جانب آخر كانت مشاركة منسوبي وزارة النقل في لوحة “بصمة ولاء” داخل مبنى الوزارة مثالًا للروح الوطنية بتعبيرهم بخط أيديهم عن انتمائهم واعتزازهم بهذا الوطن، وقد توشّح مبنى الوزارة بأعلام المملكة والصور والعبارات الوطنية منذ ليلة اليوم الوطني، كما تضمن الاحتفال العرضة السعودية التي شارك فيها وزير النقل وجمع من منسوبي الوزارة, بالإضافة الى عرض الفروسية.

كما شارك عدد من فروع الوزارة في مختلف مناطق المملكة الاحتفال بهذه المناسبة وتبادل التهاني لتأكيد انتمائهم وفخرهم باليوم الوطني.

وكانت وزارة النقل وفروعها في مناطق المملكة المختلفة قد شاركت الوطن فرحته باليوم الوطني بتزيين وإضاءة الطرق الرئيسية التابعة لها ومختلف المرافق بلوحات تجسّد مشاعر الحب والولاء والاعتزاز بالوطن قيادة الحكيمة.