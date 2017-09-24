إحتفاء بالوطن ويوم الوطن .. المركز الثقافي بسكاكا يتنفس شعراً

في الأمسية الأولى تجلى الشاعران المتميزان ( ثامر الأسمر الرويلي و مشاري الهباد ) بالجديد والمبهر وسط تفاعل من الحضور حيث تعددت أغراض الشعر غير أن الوطن والمناسبة الغالية كان لها النصيب الأكبر وأدار الأمسية بكل إقتدار الأستاذ / سليم مرزوق

وفي الأمسية الثانية والتي كانت موجهة للعنصر النسائي انطلقت ملكة الشعر الشاعرة / ملكة الثنيان بالقصائد الوطنية بكل تفرد وتميز وإبداع وقبل ذلك كانت عريفة الأمسية الأستاذة / أميرة الثنيان حاضرة بمقدمة خضراء خالصة .. ثم كان موعد الرواية مع الروائية المتميزة نعمه العنزي والتي تميزت بسرد قصص عن بطولات المؤسس طيب الله ثراه ومناقب ملوك بلادنا الحبيبة بأسلوب مشوق وتسلسل بديع جذب الحضور ثم كانت

وفي نهاية الفعالية كرمت وزارة الثقافة والإعلام المشاركين والمشاركات بدروع تذكارية مقدمين جزيل الشكر والتقدير لهم داعين المولى بأن يديم نعمة الأمن والأمان على هذه البلاد الطاهرة ..

ضمن الفعاليات التي نظمتها وزارة الثقافة والإعلام إحتفاء باليوم الوطني احتضن مسرح المركز الثقافي أمسيتان شعريتان إزدانتا بحب الوطن والانتماء له وتزينت بحضور متميز من الأدباء والمثقفين والمهتمين بالرواية وبالشعر الفصيح والنبطي ..