الرئيس اليمني : مشروعنا كامل الوضوح تمثله مخرجات الحوار الوطني الشامل التي توافق عليها اليمنيون

جدد الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي التأكيد على وضوح مشروع بلاده الذي تمثله مخرجات الحوار الوطن الشامل الذي يحقق القدر الأكبر من الشراكة في بناء الوطن.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية اليوم، أن الرئيس اليمني قال في خطابه بمناسبة العيد الوطني الـ 55 لثورة الـ 26 من سبتمبر ” لقد عقدنا العزم منذ وقت مبكر على قيادة وخوض معركة اليمنيين الأخيرة والظافرة مع إعداء الحياة والتطور، دعاة الموت والظلام والدمار، بعد أن مددنا للسلام كل الأيادي وسلكنا إليه كل طريق”.

ولفت هادي إلى خطورة ما وصفها بالإمامة الجديدة التي قال إنها حينما عادت لم تقتصر على إلحاق الضرر بالشعب اليمني فحسب، بل امتدت لتصبح تهديدا يتجاوز اليمن ويعم المنطقة ويهدد الأمن والسلامة الدولي والإقليمي، وتتحول إلى خنجر غدر وسهم خيانة ووكيل إقليمي لأطماع فارس التي أرادت به النيل من أرض اليمن وبلاد الحرمين وتهديد الأمن والسلم الدوليين.

وأضاف مخاطبًا الانقلابيبن: ” لاتزال الأيدي ممدودة بالسلام والدعوة إلى العودة عن المعاندة والكبر والغرور ، قبل أن ينالكم عقاب الشعب الأليم”.

وعبر الرئيس هادي عن شكره وتقديره لدول التحالف العربي بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على نجدة إخوانهم ونصرة قضية الشعب اليمني ، كما عبر عن شكره لكل ما يبذلونه للتخفيف من المعاناة الإنسانية الكارثية التي تسببت بها الحرب المفروضة على الشعب اليمني.