 كوريا الشمالية: ترامب أعلن الحرب علينا وسنسقط أي طائرة أمريكية تقترب منا | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 5 محرّم 1439 هجريا, الموافق 25 سبتمبر 2017 ميلاديا

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كوريا الشمالية: ترامب أعلن الحرب علينا وسنسقط أي طائرة أمريكية تقترب منا

كوريا الشمالية: ترامب أعلن الحرب علينا وسنسقط أي طائرة أمريكية تقترب منا
المناطق - وكالات
اعتبر وزير خارجية كوريا الشمالية، ري يونغ هو، الاثنين، أن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أعلن الحرب على بلاده بعد تصريحاته الأخيرة في نهاية الأسبوع، مهددا بإسقاط أي قاذفة أميركية تقترب من كوريا الشمالية.

وقال ري للصحفيين في نيويورك “على كل العالم أن يتذكر بوضوح أن الولايات المتحدة هي من بدأ بإعلان الحرب على دولتنا”.

وعلق ترامب، الأحد، على كلمة وزير خارجية كوريا الشمالية أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة قائلا إنه والزعيم الكوري كيم يونغ أون “لن يبقيا في الأرجاء لوقت أطول بكثير”.

وكتب ترامب على حسابه على “تويتر”: “سمعت للتو كلمة وزير خارجية كوريا الشمالية في الأمم المتحدة. إذا استمر في ترديد أفكار رجل الصواريخ الصغير، لن يكونا في الأرجاء لوقت أطول بكثير”.

وقال ري يونغ هو، السبت، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إن ترامب “أطلق حملة كلمات عنيفة ومتهورة” ضد كوريا الشمالية.

وأضاف أن كوريا الشمالية ستتخذ “إجراءات وقائية” إذا حاولت الولايات المتحدة القيام بعملية “قطع رأس ضد قيادتنا أو شن هجوم عسكري على بلدنا”.

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