كوريا الشمالية: ترامب أعلن الحرب علينا وسنسقط أي طائرة أمريكية تقترب منا

وقال ري للصحفيين في نيويورك “على كل العالم أن يتذكر بوضوح أن الولايات المتحدة هي من بدأ بإعلان الحرب على دولتنا”.

وعلق ترامب، الأحد، على كلمة وزير خارجية كوريا الشمالية أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة قائلا إنه والزعيم الكوري كيم يونغ أون “لن يبقيا في الأرجاء لوقت أطول بكثير”.

وكتب ترامب على حسابه على “تويتر”: “سمعت للتو كلمة وزير خارجية كوريا الشمالية في الأمم المتحدة. إذا استمر في ترديد أفكار رجل الصواريخ الصغير، لن يكونا في الأرجاء لوقت أطول بكثير”.

وقال ري يونغ هو، السبت، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إن ترامب “أطلق حملة كلمات عنيفة ومتهورة” ضد كوريا الشمالية.

وأضاف أن كوريا الشمالية ستتخذ “إجراءات وقائية” إذا حاولت الولايات المتحدة القيام بعملية “قطع رأس ضد قيادتنا أو شن هجوم عسكري على بلدنا”.