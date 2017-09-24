 خادم الحرمين وولي العهد يهنئان المستشارة الألمانية بمناسبة فوزها في الانتخابات البرلمانية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 5 محرّم 1439 هجريا, الموافق 25 سبتمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

استشهاد وكيل رقيب مساعد الرشيدي بالحد الجنوبي صحة عسير توضح ملابسات وفاة مسن في محايل أمير عسير وسمو نائبه يشرفان حفل أسرة آل أبو ملحة بمحافظة خميس مشيط ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من الرئيس التشادي سويسرا تفتح تحقيقا ضد رفعت الأسد بتهمة ارتكابه جرائم حرب خادم الحرمين وولي العهد يهنئان المستشارة الألمانية بمناسبة فوزها في الانتخابات البرلمانية كوريا الشمالية: ترامب أعلن الحرب علينا وسنسقط أي طائرة أمريكية تقترب منا كيف تعاقب طفلك من دون إيذاء نفسيته أو تدمير شخصيته مسؤول يمني : تعرض أكثر من 55% من المرافق والمنشآت الصحية في اليمن للقصف العشوائي والنهب من قبل ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية الرئيس اليمني : مشروعنا كامل الوضوح تمثله مخرجات الحوار الوطني الشامل التي توافق عليها اليمنيون إحتفاء بالوطن ويوم الوطن .. المركز الثقافي بسكاكا يتنفس شعراً وزير النقل : بصمة ولاء للوطن مع زملائي بالوزارة نجدد فيها الانتماء ومواصلة البناء

خادم الحرمين وولي العهد يهنئان المستشارة الألمانية بمناسبة فوزها في الانتخابات البرلمانية

خادم الحرمين وولي العهد يهنئان المستشارة الألمانية بمناسبة فوزها في الانتخابات البرلمانية
المناطق - واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة لدولة الدكتورة أنجيلا ميركل المستشارة الاتحادية لجمهورية ألمانيا الاتحادية، بمناسبة فوزها في الانتخابات البرلمانية.
وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أجمل التهاني وأطيب التمنيات بموفور الصحة والسعادة لدولتها، وللشعب الألماني الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة لدولة الدكتورة أنجيلا ميركل المستشارة الاتحادية لجمهورية ألمانيا الاتحادية، بمناسبة فوزها في الانتخابات البرلمانية.
وأعرب سمو ولي العهد عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بموفور الصحة والسعادة لدولتها، والمزيد من التقدم والرقي لشعب ألمانيا الصديق.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>