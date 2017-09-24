خادم الحرمين وولي العهد يهنئان المستشارة الألمانية بمناسبة فوزها في الانتخابات البرلمانية

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة لدولة الدكتورة أنجيلا ميركل المستشارة الاتحادية لجمهورية ألمانيا الاتحادية، بمناسبة فوزها في الانتخابات البرلمانية.

وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أجمل التهاني وأطيب التمنيات بموفور الصحة والسعادة لدولتها، وللشعب الألماني الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة لدولة الدكتورة أنجيلا ميركل المستشارة الاتحادية لجمهورية ألمانيا الاتحادية، بمناسبة فوزها في الانتخابات البرلمانية.

وأعرب سمو ولي العهد عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بموفور الصحة والسعادة لدولتها، والمزيد من التقدم والرقي لشعب ألمانيا الصديق.