أمير عسير وسمو نائبه يشرفان حفل أسرة آل أبو ملحة بمحافظة خميس مشيط

شرّف صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير مساء اليوم , حفل العشاء الذي أقامته أسرة آل أبو ملحة بمحافظة خميس مشيط، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة عسير.

وكان في استقبال سموهما لدى وصولهما , وكيل إمارة منطقة عسير سليمان بن محمد الجريش , ومحافظ خميس مشيط خالد بن عبدالعزيز بن مشيط , وعميد أسرة آل أبو ملحة عبدالوهاب بن محمد أبو ملحة، ومحمد بن عبدالوهاب أبو ملحة، وعضو مجلس الشورى السابق عبدالله بن سعيد أبو ملحة، وسعيد بن عبدالوهاب أبو ملحة، وعدد من المسؤولين ومشايخ القبائل وأهالي المنطقة.

وبدئ الحفل الخطابي المعدّ بهذه المناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم, ثم ألقى عبدالله بن سعيد أبو ملحة كلمة رفع خلالها التهاني والتبريكات للقيادة الحكيمة بمناسبة ذكرى اليوم الوطني السابع والثمانون للمملكة العربية السعودية, مشيداً بما يحظى به الوطن والمواطن من اهتمام ورعاية ونهضة وتنمية في شتى المجالات منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود – طيب الله ثراه -, وحتى عهدنا الحاضر والمملكة ترفل بزخم من النِعم والأمن والأمان, مما جعلها محط أنظار الكثير من شعوب العالم, مثمناً حرص ومتابعة ودعم الأمير فيصل بن خالد وسمو نائبه الدائم للمشروعات التطويرية في المنطقة، حتى أصبحت المنطقة من ضمن مناطق المملكة نهضة وتطوراً في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ الذي يسعى دائماً لأن تكون المملكة في مصاف الدول المتقدمة.

وقال: أن الله حبا هذه البلاد نعماً كثيرة، فهي مهبط الوحي ومنبع الرسالات، ثم قيض الله لها رجل عظيم وحّد أجزائها وسار بها إلى مستقبل زاهر، وأكمل المسيرة من بعده أبناؤه البررة، وهذا بفضل الله ثم بفضل قيادتنا الحكيمة”.

عقب ذلك استمع الجميع إلى عدد من القصائد الشعرية بهذه المناسبة, وشاهد الحضور عدد من الرقصات والعروض التي تحاكي الموروث الشعبي للمنطقة, بمشاركة العديد من الفرق الشعبية.

ثم تناول الجميع طعام العشاء بهذه المناسبة على شرف سمو أمير منطقة عسير.

وفي ختام الحفل تسلّم سمو الأمير فيصل بن خالد وسمو نائب أمير منطقة عسير, هديتين تذكاريتين بهذه المناسبة.