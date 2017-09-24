 أمير عسير وسمو نائبه يشرفان حفل أسرة آل أبو ملحة بمحافظة خميس مشيط | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 5 محرّم 1439 هجريا, الموافق 25 سبتمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

أمير عسير وسمو نائبه يشرفان حفل أسرة آل أبو ملحة بمحافظة خميس مشيط ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من الرئيس التشادي سويسرا تفتح تحقيقا ضد رفعت الأسد بتهمة ارتكابه جرائم حرب خادم الحرمين وولي العهد يهنئان المستشارة الألمانية بمناسبة فوزها في الانتخابات البرلمانية كوريا الشمالية: ترامب أعلن الحرب علينا وسنسقط أي طائرة أمريكية تقترب منا كيف تعاقب طفلك من دون إيذاء نفسيته أو تدمير شخصيته مسؤول يمني : تعرض أكثر من 55% من المرافق والمنشآت الصحية في اليمن للقصف العشوائي والنهب من قبل ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية الرئيس اليمني : مشروعنا كامل الوضوح تمثله مخرجات الحوار الوطني الشامل التي توافق عليها اليمنيون إحتفاء بالوطن ويوم الوطن .. المركز الثقافي بسكاكا يتنفس شعراً وزير النقل : بصمة ولاء للوطن مع زملائي بالوزارة نجدد فيها الانتماء ومواصلة البناء بمشاركة ٩٢ خبيرا وخبيرة مدير تعليم جدة يدشن مشروع توظيف ” فطن ” في المقررات الدراسية وزير المالية : تفاصيل حساب المواطن ستعلن خلال أسابيع

أمير عسير وسمو نائبه يشرفان حفل أسرة آل أبو ملحة بمحافظة خميس مشيط

أمير عسير وسمو نائبه يشرفان حفل أسرة آل أبو ملحة بمحافظة خميس مشيط
المناطق - عسير

شرّف صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير مساء اليوم , حفل العشاء الذي أقامته أسرة آل أبو ملحة بمحافظة خميس مشيط، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة عسير.
وكان في استقبال سموهما لدى وصولهما , وكيل إمارة منطقة عسير سليمان بن محمد الجريش , ومحافظ خميس مشيط خالد بن عبدالعزيز بن مشيط , وعميد أسرة آل أبو ملحة عبدالوهاب بن محمد أبو ملحة، ومحمد بن عبدالوهاب أبو ملحة، وعضو مجلس الشورى السابق عبدالله بن سعيد أبو ملحة، وسعيد بن عبدالوهاب أبو ملحة، وعدد من المسؤولين ومشايخ القبائل وأهالي المنطقة.
وبدئ الحفل الخطابي المعدّ بهذه المناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم, ثم ألقى عبدالله بن سعيد أبو ملحة كلمة رفع خلالها التهاني والتبريكات للقيادة الحكيمة بمناسبة ذكرى اليوم الوطني السابع والثمانون للمملكة العربية السعودية, مشيداً بما يحظى به الوطن والمواطن من اهتمام ورعاية ونهضة وتنمية في شتى المجالات منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود – طيب الله ثراه -, وحتى عهدنا الحاضر والمملكة ترفل بزخم من النِعم والأمن والأمان, مما جعلها محط أنظار الكثير من شعوب العالم, مثمناً حرص ومتابعة ودعم الأمير فيصل بن خالد وسمو نائبه الدائم للمشروعات التطويرية في المنطقة، حتى أصبحت المنطقة من ضمن مناطق المملكة نهضة وتطوراً في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ الذي يسعى دائماً لأن تكون المملكة في مصاف الدول المتقدمة.
وقال: أن الله حبا هذه البلاد نعماً كثيرة، فهي مهبط الوحي ومنبع الرسالات، ثم قيض الله لها رجل عظيم وحّد أجزائها وسار بها إلى مستقبل زاهر، وأكمل المسيرة من بعده أبناؤه البررة، وهذا بفضل الله ثم بفضل قيادتنا الحكيمة”.
عقب ذلك استمع الجميع إلى عدد من القصائد الشعرية بهذه المناسبة, وشاهد الحضور عدد من الرقصات والعروض التي تحاكي الموروث الشعبي للمنطقة, بمشاركة العديد من الفرق الشعبية.
ثم تناول الجميع طعام العشاء بهذه المناسبة على شرف سمو أمير منطقة عسير.
وفي ختام الحفل تسلّم سمو الأمير فيصل بن خالد وسمو نائب أمير منطقة عسير, هديتين تذكاريتين بهذه المناسبة.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>