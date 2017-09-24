 صحة عسير توضح ملابسات وفاة مسن في محايل | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 5 محرّم 1439 هجريا, الموافق 25 سبتمبر 2017 ميلاديا

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صحة عسير توضح ملابسات وفاة مسن في محايل

صحة عسير توضح ملابسات وفاة مسن في محايل
المناطق - عسير

أوضحت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة عسير أنه قد حضرت حالة وفاة إلى مستشفى محايل العام لمسن تم نقله من أحد المجمعات الطبية الخاصة في المحافظة عبر سيارة إسعاف  تابعة لذلك المجمع الطبي الخاص.

وبعد الكشف عليه من قبل أطباء طوارئ مستشفى محايل العام اتضح أن المسن قد فارق الحياة – رحمه الله – قبل وصوله لمستشفى محايل.

ونظراً لأن المتوفي كان عند إحضاره يرتدي الزي المخصص للعمليات الجراحية في  المجمع الطبي الخاص الذي أُحضر منه المتوفي ، والذي هو غير مسموح له  بإجراء أي عمليات جراحية ، فقد صدر توجيه سعادة مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة عسير الدكتور محمد بن علي الهبدان للجهات المختصة في صحة عسير بفتح تحقيق فوري ومراجعة ملف المريض ومن ثم عرض ذلك على الهيئة الطبية الشرعة والإدارات المعنية بالمديرية؛  ومن ثم اتخاذ الإجراءات اللازمة وفق ما تنتهي إليه نتائج التحقيقات.

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